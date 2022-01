Cine este medicul din Iaşi suspectat că face parte din reţeaua vaccinurilor „la chiuvetă”

Daniela Bejan a ajuns în atenţia publicului în luna noiembrie a anului trecut. Atunci, fostul prefect al Iaşului, Marian Grigoraş, a premiat-o pentru numărul foarte mare de persoane pe care le-a vaccinat în cabinet, aproximativ 1.200 de doze administrate.

„A fost o vizită ok, am mers împreună cu primarul, iar doamna doctor a fost încântată de atenţia care i se acordă. Nu am avut nicio suspiciune pentru că, înainte de a da aceste distincţii, am solicitat o verificare sumară - nu în scris, ci informal - de la instituţiile care se ocupă cu aceste aspecte. Am vrut să văd dacă sunt suspiciuni fiindcă apăruseră deja discuţiile despre cazuri cu vaccinare fictivă prin ţară. Am întrebat şi mi s-a spus că nu există nicio suspiciuni la medicii cărora voiam să le acord aceste distincţii pe baza datelor furnizate de la DSP”, a declarat Marian Grigoraş.

Medicul Daniela Bejan nu a putut fi contactat, până la publicarea acestui articol, pentru un punct de vedere în acest caz.

