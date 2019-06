Cine este femeia despre care a vorbit Papa Francisc la Iaşi. „Bunicii visează când nepoţii merg înainte, iar nepoţii au curaj când iau rădăcini de la bunici“

Bătrâna a venit să îl vadă pe Papă împreună cu nepotul său de două luni, pe care i l-a şi arătat acestuia. Gestul femeii l-a impresionat pe Papa Francisc, care a amintit de ea în timpul discursului susţinut în capitala Moldovei.

„Termin, mai rămâne un paragraf, dar nu vreau să neglijez să spun o experienţă pe care am avut-o în timp ce intram în piaţă. Era o bătrână, destul de bătrână, bunică. În braţe avea nepotul de două luni mai mult sau mai puţin, nu mai mult. Când am trecut mi l-a arătat. Zâmbea, şi zâmbea cu un zâmbet de complicitate, ca şi cum mi-ar spune: „Uite, acum eu pot să visez!”. Pe moment, m-am emoţionat şi n-am avut curajul să merg şi s-o aduc aici în faţă. Pentru aceasta povestesc asta. Bunicii visează când nepoţii merg înainte, iar nepoţii au curaj când iau rădăcinile de la bunici”, a spus Papa Francisc, în timpul discursului său de la Iaşi.

În postarea de pe pagina de Facebook a profesorului de teologie dogmatică a Institutului Teologic din Iaşi, Ştefan Lupu, bătrâna a fost recunoscută de mai multe persoane. Conform acestora, femeia se numeşte Anica şi trăieşte în Bărzuleşti, Bacău.

