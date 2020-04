Cinci filme psihologice care au făcut istorie

The Silent Lambs - Filmul The Silent Lambs sau Tăcerea mieilor, aşa cum a fost tradus în limba română, este în topul celor mai cunoscute thrillere psihologice din toate timpurile. Chiar dacă l-ai văzut, cu siguranţă vei fi surprins şi a doua oară de cel puţin câteva detalii care ţi-au scăpat. Filmul a avut un succes răsunător, atât din punct al vânzărilor, cât şi din punctul de vedere al criticilor, reuşind performanţa de a câştiga cinci premii Oscar importante: pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Anthony Hopkins), cea mai bună actriţă (Jodie Foster), cel mai bun regizor (Jonathan Demme) şi cea mai bună ecranizare (Ted Tally).

Shutter Island - Shutter Island, lansat în 2010 şi regizat de Martin Scorsese, este considerat unul dintre cele mai bune filme psihologice ale ultimului deceniu. Avându-l în rolul principal pe Leonardo DiCaprio, filmul are la bază romanul omonim scris de Dennis Lehane. Acţiunea filmului are loc în anul 1954, când şeriful Teddy Daniels este mandatat pentru a investiga dispariţia unui pacient din spitalul de pe insula Shutter de lângă Boston. Iniţial el este convins că a făcut presiuni să primească această misiune pe insulă din motive personale, ulterior însă are dubii că aceasta a fost decizia lui. După ce au loc mai multe evenimente ce-i dau serios de gândit, eddy începe să se îndoiască de tot: de memoria lui, de partenerul său, chiar şi de propria capacitate mintală.

Memento - Film premiat cu 2 nominalizări Oscar, o nominalizare Globul de Aur şi un premiu şi o nominalizare Sudance. Poveste filmului îl are în prim plan pe Leonard (Guy Pearce), un inspector de asigurări care suferă de o boală stranie, pierderea de memorie pe termen scurt. El caută să îl găsească pe ucigaşul soţiei sale, însă boala de care suferă este un impediment serios. Pentru a-şi duce planul la bun sfârşit, el ajunge să îşi tatueze pe corp diferite lucruri importante pe care ulterior le descoperă şi le fotografiază.