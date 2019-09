Cele mai slab cotate filme care au câştigat măcar un premiu Oscar. Pentru ce a fost recompensat „Pearl Harbor“

1. The Sandpiper (1965). Câştigător la categoria cel mai bun cântec original. Scorul Rotten Tomatoes: 10%





2. A Little Night Music (1977). Câştigător al aceleiaşi categorii. Scorul Rotten Tomatoes: 11%





3. Anthony Adverse (1936). Acest film a câştigat patru premii Oscar (cea mai bună actriţp în rol secundar, cea mai bună cinematografie, premiu pentru montaj şi muzică). Scorul Rotten Tomatoes: 13%





4. You Light Up My Life (1977). A câştigat premiul pentru cea mai bun melodie originală. Scorul Rotten Tomatoes: 20%





5. Pearl Harbor (2001). A câştigat un premiu pentru coloana sonoră. Scorul Rotten Tomatoes: 25%





6. Suicide Squad (2016). Premiul câştigat a fost pentru machiajele personajelor. Scorul filmului a fost, însă, de doar 27%





7. Thank God It's Friday (1978). Premiu câştigat tot pentru cel mai bun cântec original. Scor: 30%





8. Doctor Dolittle (1967). Două premii Oscar pentru efecte speciale şi muzică. Scorul Rotten Tomatoes: 32%





9. Flashdance (1983). A câştigat un premiu pentru cea mai bună melodie originală. Scorul: 33%





10. The Broadway Melody (1929). Singurul film din top care a câştigat cel mai important premiu: cel mai bun film. Scorul Rotton Tomatoes: 35%

Sursă: whatculture.com













