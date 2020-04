Cele mai profitabile filme din toate timpurile

1. Avengers: Endgame (2019) – 2,797 mld de dolari



2. Avatar (2009) – 2,79 mld de dolari



3. Titanic (1997) – 2,194 mld de dolari



4. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) – 2,06 mld de dolari



5. Avengers: Infinity War (2018) – 2,048 de mld de dolari



6. Jurassic World (2015) – 1,67 de mld de dolari



7. The Lion King (2019) – 1,65 mld de dolari



8. The Avengers (2012) – 1,518 mld de dolari



9. Furious 7 (2015) – 1,515 mld de dolari



10. Frozen II (2019) – 1,45 mld de dolari





Sursa: Box Office Mojo