Cele mai frumoase flori şi plante de ghiveci care pot fi înmulţite vara. Regulile care trebuie respectate cu stricteţe

Totodată, înmulţirea iasomiei se face primăvara şi vara tot prin butaşi. Pentru aceştia se recoltează ramuri semilemnificate, butaşii se înrădăcinează într-un substrat încălzit de pământ de frunze, bine putrezit sau de conifere şi nisip şi se ţine sub rame. Se pot înrădăcina şi în apă, sub un borcan de sticlă. Plantele tinere se plantează într-un amestec mai uşor, iar pe măsură ce îmbătrânesc, li se dă un pământ mai greu. Plantele tinere se transplantează în fiecare an primăvara, iar cele mari, bătrâne, la 2-3 ani.