Ce vedete vin în faţa publicului, în carne şi oase, la Festivalul „Serile Filmului Românesc” de la Iaşi

Ediţia a 11-a a festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) se desfăşoară la Iaşi în perioada 30 septembrie – 4 octombrie. Gala de deschidere a avut loc miercuri, 30 septembrie, în Piaţa Unirii din Iaşi. În cadrul galei a fost difuzată avanpremiera filmului Luca, în regia lui Horaţiu Mălăele.

„A fost o întâlnire frumoasă atunci când l-am întrebat pe Horaţiu dacă vrea să fie invitatul nostru special. Eram în aeroport cu Stere Gulea şi am întrebat dacă nu vine la Iaşi, după care a venit domnul Gulea şi i-a spus «e aşa bine la Iaşi». Cred că o să fie o ediţie absolut grozavă. Aseară, când eram în maşină, a sunat Horaţiu Mălăele şi a zis că mai vrea să facă nişte surprize pentru festivalul de aici. Oraşul este plin de imaginea sa şi sunt convinsă că imediat ce va trece perioada acesta, va veni şi va fi fericit că evenimentele au avut loc şi nu s-au oprit. Mi se pare foarte important că nu a spus «Eu nu mai pot veni, descurcaţi-vă, şi mi se pare un gest extrem de elegant». Lumea vrea să vadă că încetul cu încetul revenim spre o altfel de viaţă”, a declarat Irina-Margareta Nistor, ambasador SFR.

„Avem peste 35 de invitaţi, peste 30 de evenimente. Avem filme în premieră, la fel şi documentare. Sunt două seri speciale de scurtmetraje, sunt cele mai noi, cele mai premiate scurtmetraje din ultimii doi ani de zile. Avem şi două întâlniri speciale la Liceul Varlaam, ne întâlnim acolo cu tinerii, cu elevii, să povestim despre ce însemnau odată emisiunile TV pentru copii, dar şi ce reprezintă ele astăzi. O expoziţie, dar şi o retrospectivă marca Horaţiu Mălăele. Un spectacol lectură, trei premii de excelenţă. Avem ce face începând de astăzi şi până duminică inclusiv. Avem şi o noutate anul acesta, pentru că am primit foarte multe cereri: în proporţie de 95% toate filmele au şi subtitrare în limba engleză, pentru că sunt foarte mulţi studenţi străini în Iaşi., vrem să cunoască şi ei cinematografia românească şi nu numai. Ne întâlnim în Piaţa Unirii în fiecare seară”, a declarat Andrei Giurgia, directorul SFR.

Amintim că organizatorii SFR au anunţat de curând că virusul nu alege – recent, actorul şi regizorul Horaţiu Mălăele a fost diagnosticat cu Covid-19. În aceste condiţii, spectatorii care îl aşteptau la Iaşi sunt rugaţi să păstreze gândurile de bine, să se bucure de atmosferă şi film, în compania invitaţilor din program.

„Pe domnul Horaţiu Mălăele l-am cunoscut când eram într-un autobuz cu 10 locuri şi am stat împreună pe acelaşi loc pentru că era plin. Atunci m-a întrebat dacă vreau să joc într-un film. Domnul Horaţiu a încercat să aibă grijă de mine şi a trecut peste micile mele greşeli tocmai prin căldura sa. Acest film s-a făcut acum doi ani şi jumătate, am filmat anul trecut în toamnă şi la final, când am terminat filmările la cinci dimineaţa, a fost o senzaţie incredibilă”, a declarat actorul István Téglás.