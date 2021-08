Ce trebuie să conţină trusa medicală de vacanţă. Protecţia solară, necesară şi la munte, şi la mare

Medicamentele antitermice, antidiareice şi sărurile de hidratare sunt doar câteva dintre medicamentele pe care este esenţial să le avem în trusa de vacanţă, spun specialiştii. Pe perioada verii, indiferent de destinaţie, trusa de medicamente pentru vacanţa petrecută împreună cu copiii trebuie să conţină mai multe produse pentru situaţii neprevăzute.

Dr. Maria Daniil, medic de familie şi pediatru ieşean, spune că părinţii trebuie să se pregătească din timp şi să nu uite câteva medicamente esenţiale.

În primul rând, sunt necesare cele antitermice, dar şi medicamentele antidiareice şi sărurile de hidratare. „Majoritatea problemelor care apar în vacanţă sunt cele digestive, de aceea recomandarea este de a nu schimba nimic din regimul copilului, să nu fie făcute experimente în perioada concediului”, a declarat pentru Ziarul de Iaşi dr. Maria Daniil.

Medicul ieşean subliniază faptul că este indicat ca părinţii să aibă asupra lor picături pentru desfundarea nasului, precum şi produse pentru protecţia împotriva înţepăturilor de insecte. „Este nevoie de protecţie gen Autan împotriva ciupiturilor, dar şi de un calmant cum ar fi Fenistil sau pastă mentolată. Referitor la picăturile pentru nas, este recomandat mai degrabă un decongestionant pe bază de apă de mare, nu un spray prea agresiv”, completează dr. Maria Daniil.

Nici spray-urile pentru durerile în gât nu trebuie să lipsească din trusa pentru vacanţă. Mai ales vara, când cei mici consumă produse reci. „Totodată, este bine să aibă la ei un spray pentru durerile în gât, pentru că cei mici mănâncă îngheţată, beau apă rece etc. Acestea se găsesc pentru copii inclusiv de la vârsta de şase luni. Cei care pleacă în afara ţării pot lua şi un sirop de tuse, ei oricum au în general o trusă mult mai completă”, a mai explicat medicul pediatru ieşean.

Protecţia solară, necesară şi la munte şi la mare

Referindu-se la vacanţele din timpul verii, când zilele sunt călduroase, specialiştii spun că este absolut necesară loţiunea pentru protecţie solară cu factor de protecţie 50, indiferent de zona în care merg cei mici în vacanţă, la munte sau la mare.

Un alt aspect la care trebuie să fie atenţi părinţii este legat de momentul zilei în care este indicată expunerea celor mici la soare.

Medicii recomandă expunerea de dimineaţă, la răsărit, până maximum la ora 10, iar în a doua parte a zilei, de la ora 17, mai scrie sursa citată.

„În general, eu le recomand să meargă dimineaţa, la răsărit, şi seara pentru aerosoli, care ajută pentru foarte multe lucruri. Însă un copil nu are ce să caute după ora 10 la plajă, chiar dacă ar sta sub umbrelă. Am mai văzut că unii părinţii îi pun pe cei mici să doarmă la umbră, dar se pot deshidrata, pot face insolaţie chiar şi dacă se ascund de soare”, a completat dr. Maria Daniil.

Potrivit acesteia, nu este recomandată administrarea vitaminelor sau a altor suplimente în perioada vacanţelor, fiind de ajuns ca cei mici să aibă o alimentaţie sănătoasă şi să se menţină hidrataţi.

