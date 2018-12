Ce este metoda psihoterapeutică Willing: „Oamenii pot creşte împreună şi se pot vindeca unii pe alţii“

Dacă în urmă cu aproape 10 ani, românii se fereau de psiholog, astăzi tot mai mulţi dintre cei care traversează o perioadă stresantă, sunt în conflict/dezacord cu sine şi cu ceilalţi, cei care se confruntă cu o boală incurabilă/ireversibilă, cei care au suferit o pierdere, calcă tot mai des pragul cabinetelor.





Din păcate, de multe ori, oamenii sunt dispuşi să renunţe la nevoile lor, să-şi inhibe dorinţele, să nu-şi exprime nemulţumirile, să-şi ascundă părţi din ei înşişi, să joace roluri inconfortabile, să fie mai mult, să fie mai puţin, să fie excesiv de drăguţi, de binevoitori, să facă servicii altora."Be the Best You este cel mai migălos şi cel mai profund proiect de dezvoltare personală care se desfăsoară la Willing Iaşi", spune psihoterapeutul Ana Băianu, fondator Willing.





Noutatea adusă de Willing pe piaţa ieşeană constă în ideea de comunitate psihoterapeutică. Psihoterapia de grup este o formă de psihoterapie de o eficienţă înaltă şi are capacitatea de a oferi beneficii semnificative. Aceasta oferă o arenă în care oamenii pot interacţiona liber, însoţiţi printr-o anumită arie tematică de un psihoterapeut. Grupul poate fi format din persoane cu problematici asemănătoare sau poate la fel de diferite, ceea ce-i va conferi unicitate şi specificitate.





"Oamenii pot creşte împreună şi se pot vindeca unii pe altii. Uneori este nevoie de un ghid ori de câţiva facilitatori însă puterea grupului este absolut minunată. Pot participa toţi cei care au iniţiative şi care nu îşi găsesc resursele să îşi pună în aplicare visele pentru o viaţă şi o lume mai bune", spune Ana Băianu.





Aşa cum medicii îşi desfaşoară activitatea în clinici şi spitale iar avocaţii au cabinetele lor de avocatură, tot astfel psihoterapeuţii se găsesc în cabinete individuale de psihologie. Organizarea aceasta este importantă din punct de vedere logistic dar pune în lumină o singură persoană. "Atunci când oamenii sunt impreună şi când trăiesc după aceleaşi vise pentru o viaţă frumoasă începe să se creeze o comunitate. WILLING este locul celor care se studiază psihicul uman şi care apreciază ecologismul în intelesul naturaleţii şi al respectului de sine şi de ceilalţi" spune Ana Băianu.





Cum s-a născut Willing? "Nu pot spune cu precizie când a început pentru că am sentimentul că este dintotdeauna şi că mereu se redefineşte şi îşi schimbă nuanţele. Am devenit conştientă de actul co-creator când am început să primesc propuneri, idei de proiecte, decoraţiuni pentru spaţiul în care ne desfaşurăm activitatea, teme de lucru în cabinet. Când le vedeam materializate simţeam cu adevărat că suntem mai mulţi şi că tuturor ne pasă de schimbarea pe care o aducem în vieţile noastre" povesteste psihoterapeutul.





Ce este dincolo de framântările noastre zilnice, trebuie sa aflam ce ne defineste şi ce ne creşte. Care este sensul pentru care plutim pe şi peste pământ şi pentru ce suntem împreună unii cu alţii. "Alegeţi-vă un unghi din care să priviţi viaţa, construiţi-vă o filosofie despre cum se trăiesc anii şi clipele şi apoi veţi alege ce şi cum să mâncaţi şi care sunt căile prin care vă veţi procura hrana, fie ea fizica sau spiritual" menţionează Ana.





Un loc important în activitatea celor de la Willing îl ocupă cursurile Lamaze. "Orice curs de educatie prenatală diminuează frica de necunoscut. Ai nevoie de oameni care să simtă la fel şi de alţii care să aibă experienţe frumoase pe care să ţi le impărtăsească. Vei evolua atat de repede cand vei aduna trăirile şi gândurile mai multor oameni întelepţi. Probabil că ai câteva prietene bune care ţi-au povestit despre naştere şi despre cresterea copiilor. Imaginează-ţi cum această cunoaştere se multiplică de câteva mii de ori şi cum intelepciunea femeilor de pretutindeni te cuprinde şi te asigură că vei naşte liniştit şi cursiv".





Un profesor de la un spital de copii din Italia spunea că, in ultimii ani a ajuns la concluzia ca noua generaţie de parinţi este o generaţie nebună. Potrivit acestuia, părinţii de astăzi au tendinţa să işi sufoce copiii, să le taie aripile, să îi facă dependenţi de ei, din prea multă iubire. "Primesc invitaţia unei dispute atâta vreme cat locţiitorul meu are argumente stiinţifice. Dacă se bazează pe câteva observaţii în parc ori verdictul este dat prin prisma frustrărilor unui bunic în faţa căruia proprii copii şi nepoţi nu se supun, atunci eu mă retrag şi devin spectatorul unei agonii lipsite de sens şi de finalitate. In concluzie, nimeni nu s-a îmbolnavit de prea multă iubire. Lipsa ei este cea care ne opreste dezvoltarea şi care ne indurerează".





Proiectele Willing se contabilizează calitativ şi la fiecare final specialistii iau “pulsul” pentru a întelege în ce măsura a fost de ajutor sau nu. Ideile care încolţesc la Willing sunt foarte multe dar important este sa aibă continuitate şi impact. "Nu există pană acum o idee pe care să o fi avut şi căreia să nu îi fi deschis larg aripile să zboare. Dacă s-a intors la mine, m-am bucurat. Dacă a plecat departe, am îngăduit".





Însă Willing vine la pachet cu viata personală. Specialistul trebuie să traseze o linie importantă între psihoterapeut si mamă. "Sansa mea este că activitatea din cabinet se defineşte ca o vocaţie iar nu ca o treabă zilnică pe care este musai să o faci cateva ore pe zi. Copii mei simt mandrie şi mă sprijină cât pot de mult. În egală măsură meseria mea are mari beneficii pentru ei deoarece vin acasă cu mai multă răbdare şi cunoastere decât un părinte care lucrează în alt domeniu. Eu am o tolbă plină de jocuri şi de soluţii pe care le folosesc acasă".





Atlas Help, cea mai mare platformă de terapie online din România, a realizat un studiu privind situaţia serviciilor psihologice în 2017.





Studiul a fost realizat în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că, începând cu acest an, depresia a devenit principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. Conform statisticilor OMS, aproximativ 2 milioane de români suferă de depresie, însă există şi multe cazuri care nu au fost încă diagnosticate. Asta se întâmplă din cauza că românii nu consideră utile serviciile unui psiholog sau ezită să apeleze la acestea.





Prin urmare, foarte puţini români merg la o şedinţă de consiliere psihologică. Studiul arată că numărul mediu de şedinţe desfăşurat de un psiholog pe zi este de numai 3,9. Practic, nu există suficienţi pacienţi, deşi nevoia resimţită în rândul populaţiei este din ce în ce mai mare.

Deşi în prezent se constată o creştere a numărului de persoane care apelează la specialist, încă sunt multe persoane care au această reţinere deoarece nu cunosc suficient de bine avantajele şi beneficiile unui serviciu de asistare psihologică.