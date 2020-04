Ce firmă va ridica spitalul mobil din Iaşi pentru tratarea pacienţilor cu Covid-19

Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat marţi, 21 aprilie, numele câştigătorul licitaţiei pentru furnizarea spitalului mobil care va fi ridicat în judeţul Iaşi pentru tratarea pacienţilor din zona Moldovei diagnosticaţi cu Covid-19.

Firma SDI Global LLC A.Ş a fost declarată câştigătoare la licitaţia pentru livrarea spitalului mobil. Valoarea contractului se ridică la 13,2 milioane euro. Firma are termen 20 de zile pentru livrare, iar alte 7 zile pentru montare şi operaţionalizare. Spitalul va fi structurat pe 100 de containere de diferite dimensiuni. Firma are sediul principal în Ankara, dar cu sucursale în New Mexico (SUA) şi Amman (Iordania).

Conform site-ului oficial, SDI Global are activităţi în domenii precum: apărare, securitate, industria navală, aviaţie, sănătate, energie şi comerţ internaţional.Ceilalţi ofertanţi au fost Koombo Prodsya SRL (România), Pop Industry SRL (România) şi Rhymer Infrastructures and Projects PVT. LTD (India).

Spitalul mobil va avea 250 de paturi. În această unitate medicală mobilă se va face trierea pacienţilor din Iaşi şi din celelalte judeţe ale Moldovei care s-au infectat cu coronavirus. Acolo se vor face teste, analize, consultaţii, intervenţii chirurgicale şi se vor depozita materiale şi echipamente medicale. Spitalul va avea şi 50-70 de paturi de terapie intensivă.

Cum arată oferta unui alt participant

Patru societăţi (două din România, una din Turcia şi una din India) au depus oferte pentru ridicarea spitalului mobil care va deservi judeţele Moldovei. Koombo Prodsya SRL din Slatina, judeţul Olt, este unul dintre ofertanţii români la spitalul mobil dedicat Covid-19. Reprezentanţii companiei au trimis la adresa redacţiei „Adevărul” o serie de completări referitoare la oferta înaintată Asociaţiei Euronest, subiect prezentat aici.

Firma este deţinută în totalitate de către Asociaţia „Anastasya Maria Elena”. Brandul societăţii este „International Truss”. Firma este un „producător de construcţii temporare uşoare din aluminiu” şi are parteneri din Israel şi din România în oferta înaintată Asociaţiei Euronest.

„Compania noastră, respectiv brandul nostru „ International Truss ” este detinuţă, în totalitate, de o

entitate ONG, non-guvernamentală, respectiv non-profit, Asociatia Anastasya-Maria-Elena ce are ca

principal scop prevenirea abandonului şcolar. Până în acest moment, prin activităţile noastre, am

susţinut şi încercăm în continuare să susţinem în jur de 2.000 copii din fiecare judeţ, pentru prevenirea

abandonului şcolar. Compania noastră este o companie ce produce contrucţii din structuri uşoare din

aluminiu”, spun oficialii companiei.