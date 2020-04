Cătunul terorizat de o singură familie. Cum „se apără“ capul răutăţilor: „Am poliţia şi primarul în spate. Le dau carne, brânză“

Într-un sătuc din judeţul Iaşi cu 16 case, dintre care doar 10 locuite, liniştea întârzie să apară. Este întreruptă de multe ori ba de certurile dintre vecini, ba de girofarele maşinilor de poliţie. Toţi cetăţenii satului Filiaşi, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi, se plâng de comportamentul agresiv al membrilor unei singure familii din cătun: familia Liteanu. Numeroasele certuri se lasă de foarte multe ori fie cu ameninţări grave, fie cu lupte corp la corp între cetăţeni. Mulţi dintre aceştia ajungând în stare gravă la spital.

Conflictele din Filiaşi nu au stat departe de urechile autorităţilor, maşinile de poliţie ajungând de cel puţin două ori pe săptămână acolo pentru reclamaţii împotriva familiei Liteanu. Numeroase plângeri şi dosare penale sunt deschise pe numele membrilor acestei familii.

Paul Cucoş, vecin cu familia Liteanu, a declarat pentru „Adevărul” că este obligat să plece din sat de frică. „M-au terorizat. Eu stau aici ca să am grijă de mama mea. Sunt nevoit să leg câinele de uşă şi să dorm cu beţe lângă cap. M-au lovit, au intrat în curtea mea. Poliţia nu face nimic. Am şapte dosare penale pe numele lor. Suntem mai mulţi cetăţeni care avem plângeri pe numele lor. Avem certificate medico-legale care arată clar că am fost agresaţi. Sunt copii din sat care au renunţat la şcoală de frica lor. Sunt fetiţe de 12 ani care nu pot parcurge drumul până la şcoală de frica lor. Aşa teroare nu am mai întâlnit niciodată”, a declarat Paul Cucoş, locuitor al satului Filiaşi.

Numărul plângerilor cresc de la o zi la alta.

„Prima dată am stat în spital 45 de zile, iar după a doua bătaie am stat 7 zile”





Scenele povestite de locuitorii satului Filiaşi par a fi rupte din scenariile unui film în care personajul principal este Jean-Claude Van Damme. „După ultima bătaie am stat şapte zile în spital, dar înainte de asta am mai stat în spital încă 45 de zile. M-au luat la bătaie, mi-au rupt maxilarul. Poliţia nu a făcut nimic. Şi ştiţi de ce? Pentru că nu am avut martor. Singurul martor era mama lui Paul Cucoş, dar au ameninţat-o, iar bătrâna de frică nu a mai mers să declare”, spune Grădinariu Nicolae.

Mărturiile familiei Grădinariu nu s-au terminat aici. Soţia cetăţeanului Nicolae spune că şi ea a fost bătută, chiar în urmă cu o lună. „Am fost bătută chiar luna trecută. Soţul meu a fost anul trecut bătut tot de familia Liteanu. Avem certificate medico-legale. Pe copii trebuie să îi duc eu la şcoală, îi urmăreşte şi mi-e frică.”

Fetiţă de 13 ani: „Mi-au spus că o să mă prindă şi o să mă rezolve. Când o să fiu mare vreau să mă fac poliţistă”

Toată această situaţie tensionată nu a ocolit tânăra generaţie din sat. Copiii sunt şi ei speriaţi, iar unii dintre ei merg la psiholog pentru tratament de specialitate. Mai mult decât atât, sunt nevoiţi să ocolească întreg satul pentru a ajunge la şcoală, doar pentru a nu trece prin faţa porţii familiei Liteanu.

Ioana, fetiţa soţilor Grădinariu, a povestit cu lacrimi în ochi cum a fost nevoită de fiecare dată să asiste la aceste agresiuni, ba chiar a fost şi ea ameninţată.

„Mi-au zis că o să mă urmărească când mă duc la şcoală, o să mă prindă şi o să mă rezolve. Mi-e frică”, spune fetiţa în vârstă de 13 ani.

Întrebată ce vrea să se facă când o să fie mare, Ioana a spus că poliţistă. Ca să-şi poată apăra părinţii.

Mama acesteia mărturiseşte că mai are un băiat mai mare, de 17 ani, care a renunţat la şcoală tocmai din acest motiv: de teamă. „Fetiţa a luat tratament. Am dus-o la psiholog. Tresare prin somn. De la patru ani a văzut numai scandal. Băiatul de 17 ani a fost urmărit şi ameninţat, de teamă nu a mai mers la şcoală”, a adăugat mama Ioanei.

Acuzat: „Am poliţia şi primarul în spate. Le dau carne, brânză. Şi mă scapă”