Casă ecologică din cauciucuri umplute cu balast, lemn şi piatră naturală. Ce spune inginerul

Casele ecologice sunt acele construcţii care ţintesc să afecteze cât mai puţin mediul înconjurător. Un tânăr inginer ieşean a început în 2013 construcţia unei astfel de locuinţei, iar de-a lungul timpului a tot schimbat părţi importante din proiect, dat fiind faptul că era unul experimental.

Ioan Cosmin Scurtu, tânăr inginer din Iaşi, este cel care a început în urmă cu opt ani construcţia unei care ecologice.

„În anul 2019 ne-am mutat în casă. Faţă de o locuinţă obişnuită, costurile unei astfel de case sunt mai mici. Dacă proiectul iniţial a presupus ca încălzirea să se facă cu o sobă, am modificat proiectul şi în cele din urmă am pus o centrală. A durat mai mult construcţia casei pentru că proiectul iniţial a suferit nişte modificări pe parcurs. Casa însă este făcută cu o fundaţie din cauciucuri umplute cu balast, am folosit numai materiale reciclabile cum sunt lemnul, balast, piatra naturală”, povesteşte Ioan Cosmin Scurtu, pentru bzi.ro.

Proiect experimental

De-a lungul timpului proiectul a tot fost schimbat, spune inginerul Ioan Cosmin Scurtu într-o discuţie cu reporterul „Adevărul”. „Soluţia pe care am aplicat-o nu era chiar cea mai eficientă energetic din multe puncte de vedere. Şi am mai intervenit. Acoperişul terasă de deasupra s-a tranformat în acoperiş cu şarpantă, am termoizolat-o suplimentar pe afară, pentru că rau infiltraţii de aer foarte mari. A fost un proiect experimental, aşa că pe parcurs ne-am dat seama şi pe unde mai greşisem”.

Fundaţia casei este din cauciucuri, zidurile sunt de piatră, iar etajul este realizat în totalitate din lemn.

„Cauciucurile umplute cu balast asigură o amortizare în cazul unei mişcări seismice, dar şi o izolare termică a zonei de subsol. Faţada este din lemn, iar în interspaţiul care a rămas am pus rumeguş. Toţi localnicii din Tomeşti mă ştiu ca ieşeanul cu casa care are fundaţia din cauciucuri”, mai spune Ioan Cosmin Scurtu.

Referitor la procesul de contrucţie, ieşeanul spune că pentru început e nevoie de timp pentru ca muncitorii să capete nişte deprinderi pentru construcţia unei astfel de case. Însă, subliniază că dacă ar fi ca echipa să lucreze doar în sistemul acesta, costurile manoperei ar fi mai mici decât în cazul construirii unei case tradiţionale.

Specialiştii din domeniul imobiliar susţin că a crescut cererea pentru achiziţia locuinţelor ecologice. FOTO Arhiva inginerului Ioan Cosmin Scurtu

