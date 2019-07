Carmen Brumă, plângere împotriva unei firme şi a patronului acesteia. Cine e basarabeanul care i-ar fi „furat“ imaginea soţiei lui Mircea Badea

Plângerea formulată de Carmen Brumă a fost înregistrată la Parchetul din Iaşi pe 17 iulie, vizată fiind firma Logistic World SRL, cu sediul într-un apartament din municipiul Iaşi.

De asemenea, Carmen Brumă l-a reclamat la Parchet şi pe asociatul unic al acestei firme, un bărbat de 53 de ani, cetăţean basarabean, pe nume Igor Bogatii. Acesta deţine firma Logistic World în proporţie de 100% după ce, până acum câteva luni, a împărţit acţionariatul alături de un cetăţean ucrainean.

Potrivit plângerii depuse de Carmen Brumă şi publicată de vedetă pe contul său de Instagram, acuzaţiile care i se aduc basarabeanului şi firmei acestuia sunt de înşelăciune, realizare de opere derivate, fără acordul titularului drepturilor de autor, precum şi de fixare, în scop comercial, a interpretărilor sau execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune şi televiziune.

În plângere, Carmen Brumă spune că, începând cu luna iunie, numele său a fost folosit de firma menţionată pentru promovarea unui produs de slăbit.

Cifra de afaceri imensă a firmei

„În acest sens, a fost promovat, pe lângă fotografii, şi un interviu fictiv al subsemnatei, în cadrul căruia aş susţine şi aş încuraja comercializarea şi consumarea complexului de slăbit Choco lite, prin prisma presupusei mele experienţe cu acesta. Toate aceste materiale au fost distribuite pe reţelele sociale, prin reclame sponsorizate”, susţine Carmen Brumă.

Vedeta TV spune că nu a consumat „în niciun moment” acel produs şi nici nu a avut vreo legătura cu distribuitorii reclamelor, numele ei fiind folosit fără drept. „Subsemnat am o vastă experienţă în industria fitness şi de slăbire, în urma căreia am căpătat notorietate, având numeroase apariţii în televiziune şi în presă. De asemenea, sunt autoarea mai multor cărţi din acelaşi domeniu, am fost în repetate rânduri imaginea unor branduuri celebre, reprezentând în calitate de ambasador mai multe evenimente sportive şi caritabile, promovând, prin toată această activitate, un stil de viaţă sănătos”, a mai precizat Camrn Brumă în plângerea sa.

Aceasta a mai menţionat că asocierea numelui ei cu un produs de slăbit ar putea crea aparenţa în rândul consumatorilor că este o recomandare reală, invocând că în interviul fictiv publicat de firma ieşeană s-au promovat idei care au reprezentat o „desconsiderare direct a propriului meu produs de slăbit comercializat, în formă de exerciţii şi plan alimentar”.

Firma ieşeană Logistic World a derulat, în 2017, o cifră de afaceri de 15,7 milioane de lei, având declaraţi 6 angajaţi. În trecut, societatea a avut sediu într-un sat de lângă Iaşi. Acum câteva luni, în firmă figura şi un cetăţean ucrainean pe nume Pavlo Havrylov.

