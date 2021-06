Bucătarul care a gătit pentru prinţese din Kuweit şi pentru regele diamantelor. Visul lui era Legiunea Franceză  VIDEO

Emisiunea „Chefi la cuţite“ de pe Antena 1 se apropie de marea finală, iar în acest stadiu al show-ului a ajuns şi ieşeanul Cătălin Amarandei.

Concurentul a dezvăluit cele mai importante borne din viaţa sa, povestind cum a ajuns în cele din urmă să fie bucătar, după ce a fost cărăuş la nunţi sau după ce şi-a încercat norocul în Legiunea Franceză.

„M-am angajat prima oară în Dublin, într-un stake house, am intrat în contact cu nişte agenţi. Am plecat apoi pe coasta oceanului şi aveam nevoie la un moment dat să lucrez şi pe timp de vară. Am semnat un contract cu o familie foarte înstărită, în Saint Tropez, care deţine un resort micuţ, cochet, unde totul e la superlativ. Dacă trebuie cumpărat ceva şi costă câteva mii, pentru ei nu contează. În competiţie mă văd în finală, nu accept jumătăţi de măsură”, a povestit Cătălin Amarandei.

Tânărul spune că este independent financiar încă de la o vârstă fragedă, încercând să nu depindă de părinţi.

„Independent de pe la 14 ani. Plecam cărăuş la nunţi, filmam, căram camera, schimbam casetele. Unui tip din oraş i-a plăcut cum mă descurc şi m-a luat cu el. Am plecat după liceu în Danemarca şi am început să lucrez la o fermă, dar ne-am luat ţeapă acolo, ne-au dat afară fix când trebuia să ne plătească. Ne-am trezit fără nimic, în mijlocul câmpului, noroc că avea bani puşi deoparte. Eram foarte speriat şi panicat, căram geanta de 20 kg prin câmp, nu cunoşteam nimic. Au venit şi m-au luat nişte prieteni, care m-au ajutat”, a mai spus Cătălin Amarandei.

După această experienţă, ieşeanul a vrut una ceva mai periculoasă, alegând Legiunea Franceză.

„Am plecat în Legiunea Franceză. N-a putut nimeni să îmi scoată chestia asta din cap. Am ajuns în Marseille, era festin acolo, am dormit şi pe bancă şi pe jos, chiar dacă oamenii nu aveau nimic, îmi dădeau şi mie din nimicul lor. Am rămas mut. Am întâlnit un caporal român şi m-a văzut mai prost aşa. M-a trimis acasă, a zis că aici ajung neom. Am renunţat, am ajuns în România înapoi şi am început să lucrez la un hotel”, îşi aminteşte Amarandei.

În aceste zile, tânărul din Târgu Frumos, Iaşi, este în finala emisiunii văzându-şi visul împlinit, gătind acum în faţa celor mai cunoscuţi chefi din România, după ce a gătit pentru vedete internaţionale, prinţese din Kuweit sau pentru „regele diamantelor” Laurence Graff.

Vă recomandăm să citiţi şi: