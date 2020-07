Biletul de adio lăsat în urmă de tânărul însoţitor de zbor din Iaşi: „Nu ştiu ce mă aşteaptă dincolo“

„Dacă citiţi asta, înseamnă că am reuşit. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta. Aş fi putut trece peste lipsa jobului, banilor şi orice altceva, dar nu şi pentru despărţirea de N. Abia după ce am pierdut-o, am realizat că o iubesc. Am pierdut-o din cauza prostiei şi idioţeniei mele. Nu am putut suporta gândul că nu mai e cu mine şi că ar putea fi cu altcineva", a scris Robert în biletul de adio.

Înainte să-şi pună capăt zilelor, tânărul s-a gândit la toţi cei dragi lui. Îşi cere iertare de la părinţi şi de la toţi cei apropiaţi. A lăsat scris cine trebuie să primească telefonul lui, calculatorul şi hainele. Îi spune unui prieten să slăbească şi le dă sfaturi fraţilor.

„Nu ştiu ce altceva să mai las scris aici. Poate ajung să citească toţi cei menţionaţi aici, inclusiv N. Poate nu am fost cel mai bun fiu, frate, verişor, nepot, prieten, iubit, elev, angajat. Dar am încercat, cu bune şi rele, să mă îmbunătăţesc, mai greu sau mai uşor. Cu unele poate am reuşit, cu unele nu.

Dar consider că, odată ce am ajuns aici, că am eşuat la fiecare dintre ele, şi am dezamăgit nişte oameni la care ţineam. Dar gândiţi-vă şi la cum mă simţeam eu, şi că nu este uşor să treci peste ele. N. nu a fost ceva peste care să trec peste.

Dintre cele trei iubite, B. - trei ani, nu am fost afectat după despărţire, G. - cu care am fost trei săptămâni, nici la ea nu am avut resentimente şi nu am suferit, deoarece ea nu era ceea ce căutam. Şi când în sfârşit am găsit ceea ce căutam, m-am comportat cum m-am comportat şi am pierdut-o. Şi aici îmi iau rămas bun.

Nu ştiu ce mă aşteaptă dincolo. Adio", a scris Robert.

Tânărul, care era însoţitor de zbor, a plecat de acasă miercuri, 1 iulie. Poliţiştii au dat alarma joi, 2 iulie, atunci când li s-a adus şi lor la cunoştinţă faptul că băiatul nu se mai întorsese acasă. Trupul neînsufleţit al lui Robert a fost găsit vineri, 3 iulie.