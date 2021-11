Bijuterii din lapte matern şi cordon ombilical, noul trend printre mămici. Cum sunt realizate

Un trend care a luat amploare în SUA a inspirat-o pe o tânără din Iaşi, care a reuşit să facă din propriul lapte o bijuterie specială atât pentru ea, cât şi pentru bebeluşul ei. Dragoste de mamă, lapte matern, cordon ombilical, fire de păr de la bebeluş şi multă migală - toate acestea, adunate, ajută la crearea bijuteriilor neconvenţionale, la modă acum în rândul mămicilor.

Ideea i-a venit în perioada pandemiei, când a aflat că se pot face astfel de bijuterii. Atunci, Andreea Fotica, în vârstă de 33 de ani, se chinuia să-şi alăpteze bebeluşul. După sesiuni de plânsete şi disperare, tânăra mămică s-a gândit să încerce să se răsplătească cu o astfel de bijuterie. Şi a încercat să transforme singură laptele din lichid în praf.

„Am aflat în perioada pandemiei. Eu am doi copii. Cel mai mic avea patru luni când am aflat. Am avut o alăptarea nu prea blândă, m-am luptat mult să alăptez. Am avut sesiuni de plâns, de disperare. Şi într-un final am reuşit să am o alăptare naturală. Iar apoi am auzit de aceste bijuterii şi mi-am zis că asta trebuie să fie răsplata mea la faptul că m-am străduit atât. Am făcut un sacrificiu, pentru că unele mame probabil ar fi renunţat”, explică Andreea Fotica pentru „Adevărul”.

FOTO Facebook/ Milk&Memories - bijuterii cu lapte matern

Conservarea laptelui, principala provocare

Procesul de fabricaţie nu este însă la îndemâna oricui. Este nevoie de multă răbdare, migală şi îndemânare. Nu este nevoie de mult lapte pentru a confecţiona asemenea bijuterii, în jur de 10 mililitri. Acesta se conservă cu anumite prafuri care îl ajută să se usuce. Laptele trebuie să fie lăsat la uscat timp de circa o săptămână, iar apoi se încastrează într-o răşină epoxidică pe bază de argint sau aur.