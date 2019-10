Baldachinul Sfintei Parascheva, decorat de 16 ani de către o familie din Bucureşti. Totul a pornit de la un vis

GALERIE FOTO

De 16 ani, în luna octombrie, familia Buştei vine la Iaşi cu un camion de flori, după 2-3 zile de muncă intensă. Pentru cei patru membri ai familiei, părinţii şi două fiice, drumul spre Iaşi în luna octombrie a devenit o tradiţie. Anul acesta, alături de cei patru a venit şi nepoata familiei Buştei, o fetiţă de trei ani care poartă numele Sfintei Parascheva.

Motivul pentru care an de an familia Buştei vine la Iaşi este explicat chiar de Florentina, mama familiei Buştei: „Din dragoste şi din evlavie faţă de Sfânta Parascheva. Şi pentru binefacerile Sfintei!”

Totul a pornit de la un vis

Florentina Buştei spune că totul a pornit de la un vis. Femeia povesteşte că în urmă cu câţiva ani a visat că cineva o sfătuia să se închine la Cuvioasa Parascheva. De atunci, Florentina alături de soţul ei au început să vină la Iaşi din ce în ce mai des.

După câteva vizite în capitala Moldovei, au stabilit amândoi că vor să îmbrace cu flori catafalcul pe care este aşezată racla Sfintei Parascheva

Trei zile de muncă şi îndelungi dezbateri

În fiecare an, aranjamentul este ales după îndelungi dezbateri, după tot felul de proiecte făcute în primă fază, dar şi după suflet, povesteşte familia Buştei.

„Întotdeauna când ne gândim că gata, am stabilit şi asta facem, peste noapte se schimbă ceva. De exemplu, culorile stabilite iniţial erau roşu, galben şi portocaliu şi vedeţi ce e acum, da? Deci s-a schimbat total”, mărturiseşte Florentina Buştei.

Anul acesta, predomină galbenul şi albul, cu pete de culoare roz, bleu şi verde: „Am ales să predomine galbenul, am vrut să fie mai luminos decât anul trecut. Avem crizanteme deosebite, chiar un soi foarte frumos, Charlotte, care are un rozaliu şi e uşor vintage. Avem trandafirii, bineînţeles, care sunt nelipsiţi, avem antirrhinum galben, care e foarte delicat, eucalipt… platinum cu delphinium alb şi cu dephinium blue, ca să le îmbinăm frumos, crizantemă delistar verde – mi-a plăcut mie foarte tare şi am ţinut neapărat să fie. Şi nelipsitul brad, de care ne ocupăm mai înainte de toate”.