Avalanşă de înmormântări din cauza COVID. „Vă daţi seama durerea familiei care nu mai poate vedea chipul celui decedat”

Capelele mortuare din cimitirele mari sunt pline până la refuz, cum nu le-au mai văzut niciodată preoţii care slujesc acolo. La Iaşi, de exemplu, sunt zile şi cu nouă înmormântări. Nu mai există loc pentru a ţine sicriele, iar de un priveghi tradiţional nici nu poate fi vorba.

Preotul Marian Nimerincu, paroh al comunităţii „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca” din municipiul Iaşi, spune că nu a mai văzut în toată activitatea sa aşa ceva.

„Avem preoţi în vârstă care încă mai activează în cimitirele din Iaşi şi care spun că nu s-au mai lovit niciodată cu un flux atât de mare de decese. Acum au ajuns chiar şi la 9 înmormântări pe zi, este foarte mult”, a explicat pr. Marian Nimerincu.

Un altfel de rămas bun

Şi la Cimitirul „Sf. Petru şi Pavel” din Iaşi, în weekend, capela a fost foarte aglomerată, sâmbătă şi duminică fiind, în fiecare zi, 11 sicrie, 6-7 dintre acestea având capacul bătut în cuie pentru morţii de COVID. Peste toate este şi durerea celor care i-au pierdut pe cei dragi, iar pe lângă durerea că nu îi vor mai vedea vreodată, nici nu îşi pot lua rămas bun.

„Vă daţi seama durerea familiei, care nu îl poate vedea pe cel decedat, nu îi poate vedea chipul. Ultima oară, poate l-a văzut la Terapie Intensivă sau pe un geam al spitalului. Am trecut şi eu printr-o situaţie de genul acesta cu mama soţiei. Am dus-o la spital pe picioarele ei şi am luat-o în sicriu”, a mai spus preotul Marian Nimerincu.

Numărul celor care au pierdut lupta cu virusul este atât de mare încât cu greu se mai poate face faţă solicitărilor.

