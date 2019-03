AUDIO Profesorul de sport care voia sex cu o elevă de 18 ani are de plătit o sumă imensă. „Ştiu că îţi place viaţa”

Petrică Angheluş are 61 de ani şi a fost deferit justiţiei după ce a făcut avansuri unei eleve de 18 ani.

„Inculpatul, profesor în cadrul unei unităţi şcolare din municipiul Paşcani, a efectuat trei apeluri telefonice de pe terminalul său mobil pe terminalul mobil aparţinând persoanei vătămate O. A. în vârstă de 18 ani, elevă la o unitate şcolară din mun. Paşcani, căreia i-a propus să se întâlnească şi să-i ofere diferite bunuri pentru a întreţine cu aceasta relaţii sexuale”, au precizat procurorii.

Profesorul a fost înregistrat de eleva pe care încerca să o cucerească, fata depunând şi plângere. Potrivit înregistrării, profesorul îi spune elevei că „este un om în toată firea, nu un puţoi” şi că dacă ar ieşi cu el îi va face cadou „un puloveraş, un bănuţ”.

„Îmi eşti dragă şi ştiu că îţi place viaţa şi viaţa e făcută ca să fie trăită, despre asta este vorba”, spune cadrul didactic, conform înregistrării. Profesorul a fost obligat de instanţă şi la plata unor daune de 20.000 de lei către elevă şi, dacă sentinţa va rămâne definitivă, nu va mai avea voie să predea.



Într-un interviu acordat newspascani.com în martie 2017, profesorul spunea că este nevinovat. „S-a întâlnit Consiliul de Administraţie în această dimineaţă şi a hotărât să se facă o comisie de etică. Doamna directoare a fost cu eleva respectivă la mine săptămâna trecută. Eu nu am văzut-o până atunci în viaţa mea, nu-mi este elevă. Am luat numărul ei de telefon de la un băiat căsătorit din oraş şi eu nu am ştiut o clipă că este elevă. În prezenţa directoarei am discutat cu ea când a venit cu înregistrarea telefonică, pe care am recunoscut-o deşi era distorsionată. Şi am zis atunci: băi aşa o fi, dar noi ne-am întâlnit până acum vreodată? Am vorbit, ne-am salutat, ne-am atins, am apărut în faţa ta şi te-am rugat ceva? Nu, a răspuns ea de faţă cu doamna director Şerban. Acum a venit un poliţist în civil la şcoală să-i întrebe pe elevii din cămin dacă am luat numărul de telefon al fetei de la ei”, a declarat Petrică Angheluş.



