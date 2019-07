AUDIO Ţeapa cu bilete Untold a unei tinere din Iaşi. Înregistrare cu un escroc: „Am dat de sute de proşti. Veniţi la mine, vă bag un glonţ în cap”

Bianca Timofte a depus, pe 15 iulie, o plângere penală ce se află în lucru la Poliţia municipiul Târgu Frumos, judeţul Iaşi. Fata de 19 ani susţine că a fost păcălită de un individ din judeţul Argeş, care i-a luat 900 de lei pentru două bilete ce s-au dovedit a fi false.

Bianca spune că a găsit anunţul despre vânzarea a două bilete de tip “general pass” la Untold, la începutul lunii iulie, pe site-ul de anunţuri OLX. După ce a contactat persoana care postase anunţul, ieşeancei i s-a cerut să trimită banii aferenţi „biletelor” prin intermediul unui lanţ de benzinării.

Banii i-a trimis pe numele unui anume „Rachiteanu Gabriel Vlad”, din judeţul Argeş. Acest nume, identificat inclusiv de Poliţie, apare pe mai multe forumuri pe Internet în legătură cu înşelătorii legate de pariuri.

Ulterior, tânăra a vrut să facă check-in-ul online şi a aflat că a fost ţepuită. „L-am sunat să îi cer mail-ul, crezând că asta ar fi problemă, căci biletele nu erau cumpărate de pe mail-ul meu, şi nu mi-a mai răspuns toată ziua. A doua zi, m-a sunat şi mi-a zis că pot face check-in-ul doar la corturi când ajung la festival, deoarece sunt invitaţii (total fals). Mi-am dat seama că e ţeapă şi i-am spus să îmi trimită banii înapoi căci voi merge la politie. A refuzat, jurându-se că biletele sunt valide”, a povestit Bianca.

Fata a sunat şi la firma al cărei nume apărea pe aşa-zisele bilete şi aşa a aflat că persoana de la care lle-a cumpărat ar mai fi dat cel puţin 100 de ţepe similare şi la festivalul Neversea. Acest fapt ne-a fost confirmat de către reprezentanţii firmei de vânzări bilete. „În general cad în plasă cei care îşi cumpără bilete de pe OLX şi nu de pe site-urile autorizate. Au fost cazuri, într-adevăr, la Neversea, în care tinerii au ajuns la corturi şi au aflat că aşa-zisele lor bilete erau false. Se întâmpla la fel în perioada tuturor marilor evenimente”, ne-au spus reprezentanţii firmei.

Bănuiala tinerei din Iaşi este că escrocul cumpăra un bilet, după care îl modifica prin intermediul unor programe informatice. Ulterior, trimitea acel bilet şi le menţiona „clienţilor” că trebuie validat direct la corturile amenajate la festival. Abia acolo cei înşelaţi urmau/urmează să afle că au fost păcăliţi.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean iaşi ne-au precizat că, în acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru înşelăciune, care este instrumentat la Poliţia Târgu Frumos.

Escrocul, înregistrat audio



Deoarece Bianca nu şi-a recuperat banii, a apelat la un prieten, care l-a sunat pe escroc şi „l-a ameninţat că are nişte cunoştinţe în Piteşti pe care le va trimite peste el acasă”.

Persoana care a răspuns la telefon a reacţionat virulent, a recunoscut că trăieşte din ţepe, pe care le practică de câţiva ani. „Data viitoare când mai plăteşti pentru aşa ceva, tu şi tovarăşii tăi să vă gândiţi de două ori înainte. {i ţi-am spus, nu mă supăra, că s-ar putea să mă pun în mişcare să te caut şi nu o să-ţi convină, crede-mă. Nu sunt genul de om care să caute toţi agaricii, în p*** mea, eu fac 2-300 de milioane pe săptămână, nu mă interesează. Da, din ţepe. Trebuie să profiţi de pe urma proştilor. Asta e viaţa, dacă eşti prost, plăteşti”, spune escrocul, pe înregistrare. Acesta continuă: „Nu mă interesează de Poliţie. Mă ocup cu chestia asta de cinci ani de zile. Am dat de sute de proşti, crede-mă nu am fost în viaţa mea într-o secţie de Poliţie. {i nici nu am să mă duc, că nu am de ce. Poliţia nu are ce să-ţi facă (...) O să râdă, în p*** mea de voi că sunteţi proşti.” Escrocul termină conversaţia cu o ameninţare teribilă: „vedeţi-vă dracu de treaba voastră, că după aia ajungeţi pe la televizor morţi şi vă întrebaţi de ce doamne, ce s-a întâmplat, ce am făcut eu. Păi, de aia, că sunteţi proşti (...) Treaba e simplă: veniţi la mine, vă bag în curte, vă bag câte un glonţ în cap la fiecare. Frumos, permis de arrmă legal, violare de domiciliu şi voi muriţi ca proştii şi vă duceţi la Iaşi cu picioarele înainte şi în costum de stejar”.

Între timp, escrocul a anulat anunţurile de pe OLX prin care vinde bilete la Untold şi nici nu mai răspunde la telefon. Reprezentanţii Untold nu ne-au furnizat un punct de vedere până la publicarea acestui material.

Atenţie, înregistrarea de mai jos conţine limbaj licenţios

