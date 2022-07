Anul Iaşului. Destinaţia Anului 2022 şi oraşul cu cel mai ridicat grad de fericire a tinerilor români

Odată cu câştigarea acestui titlu, Iaşul va beneficia de promovare intensă drept o destinaţie perfectă pentru city break.

„Iaşul are haz. Multe oraşe sunt frumoase, bine structurate, dar Iaşul are un haz, un dor de viers, aşa. Ei bine, hazul acesta care vine de la Creangă, îmbinat cu arta de a povesti, este specificul moldovenesc, după mine. Şi arta de a face cozonaci. Nu am mâncat cozonaci mai buni ca în Moldova nicăieri", a mărturisit vedeta de televiziune Gianina Corondan.