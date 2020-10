Andi Vasluianu: „Înainte să filmăm «Furia» mi-au arătat câţi bani o să iau. Eu am întrebat unde semnez”

Andi Vasluianu este exemplul clar că industria cinematografică românească nu are doar regizori de marcă, ci şi actori care, cu măiestrie şi implicare, dau viaţă personajelor primite.

A vorbit de-a lungul timpului despre cum arătă viaţa lui înainte de actorie şi despre experienţele pe care le-a acumulat lucrând în alte domenii. Înainte de a fi actor a fost tâmplar şi brutar. Într-un interviu acordat „Adevărul” a spus că „Noi suntem suma tuturor întâlnirilor şi discuţiilor pe care le-am avut”, motiv pentru care nu regretă nici măcar o secundă că a lucrat şi în alte domenii.

Joi, 30 septembrie, Andi Vasluianu a fost prezent la Iaşi, la festivalul „Serile Filmului Românesc” (SFR). În Gala de deschidere a celei de-a 11-a ediţii a SFR a rulat avanpremiera filmului „Luca”, în regia lui Horaţiu Mălăele, film din distribuţia căruia face parte şi Andi Vasluianu.

Adevărul: SFR 11, dar prima ediţie la care aţi fost prezent. Cât de important credeţi că este un astfel de festival în România secolului XXI?

Andi Vasluianu: E foarte important orice festival de film sau de teatru. Orice act de cultură e important, din punctul meu de vedere, mai ales în perioada asta nasoală. Orice act de cultură adună oameni frumoşi care pot să aducă mai mult bine în comunitate.

Cum aţi găsit publicul ieşean?

La fel de frumos ca şi în ceilalţi ani în care am fost la Iaşi.

Am văzut la Iaşi avanpremiera filmului „Luca”, film din distribuţia căruia faceţi parte. Cum a fost experienţa de la filmări? A fost o experienţă foarte frumoasă. A fost o echipă talentată. Ne-am distrat. La o filmare, dacă nu îţi place cu cine lucrezi, devine o corvoadă. Iar echipa asta mi-a plăcut. Ce puteţi să ne spuneţi despre regizorul Horaţiu Mălăele? Legat de Horaţiu, e unul dintre cei mai deosebiţi oameni. Pe lângă faptul că e un actor imens, la care toţi din breaslă ne uităm ca la ceva ieşit din comun, calitatea lui principală este că el se manifestă normal, foarte uman, foarte relaxat. Nu stă pe piedestal când vorbeşte cu noi. Pe peidestalul pe care noi l-am urcat, publicul în principal. Ce m-a fascinat pe mine la el, când am lucrat împreună la „Moromeţii”, era la fel de îngrijorat ca mine. Avea aceleaşi temeri. Eu care sunt mult mai jos din punctul ăsta de vedere. Avea aceleaşi emoţii. Iar asta mi-a demonstrat faptul că la orice moment al carierei tale, oricât de sus ai ajunge, tot la fel de emoţionat eşti când joci, când ai treabă de făcut. Mie mi s-a părut excepţional, numai un om cu calităţile lui poate să fie aşa. Cele mai frumoase momente de la filmările pentru „Luca”? Mi-au plăcut toate scenele pe care le-am avut cu István. El e un bun actor, iar când joci cu un bun actor se întâmplă prezentul, trăieşti acolo. Andi Vasluianu şi István Téglás la Iaşi, la Serile Filmului Românesc FOTO Facebook/ István Téglás

Aş vrea, dacă se poate, să ne întoarcem puţin în timp, la Andi Vasluianu tâmplarul şi la Andi Vasluianu brutarul. Cum era viaţa dumneavoastră pe vremea aceea? V-au ajutat experienţele acestea în cariera de actor?

Da, bineînţeles că m-au ajutat. În primul rând m-au ajutat întâlnirile cu oamenii de acolo. Orice discuţie am avut-o cu oamenii de acolo a fost importantă, pentru că, aşa cum se spune, noi suntem suma tuturor întâlnirilor pe care le-am avut. Şi exact asta cred că s-a întâmplat. Mai ales că atunci când m-am angajat eram tânăr. Avem 18-19 ani. A fost o perioadă frumoasă. Plus că atunci când eşti tânăr nu te gândeşti la ce e nasol, la ce nu funcţionează. Nu te gândeşti la faptul că nu ai atât de mulţi bani. Foarte multe lucruri sunt frumoase în perioada tinereţii.

Acum am ajuns la începuturile în actorie. Cum a fost perioada de început? Vă întreb asta pentru că Mihai Bendeac a declarat în urmă cu ceva timp că era la început de carieră şi le ascundea părinţilor faptul că nu se descurca cu banii. Jucase în „Milionar de weekend”, dar a primit banii mai târziu decât ar fi trebuit. Asta după ce el îşi cheltuise deja toate economiile, iar vara aceea a fost foarte grea din punct de vedere financiar. Aţi avut parte şi dumneavoastră de astfel de experienţe la început de carieră?

Da, absolut. Îmi aduc aminte când am fost la „Furia”, la primul meu film profesionist, că până atunci făcusem doar scurtmetraje în facultate, evident acelea erau fără bani. Şi a fost o trecere destul de ciudată de atunci când lucram undeva la momentul în care să nu mai am deloc. Norocul meu a fost că aveam bursă de studiu, am avut toţi anii. La început nu am fost atent la asta, dar pe urmă am început să înţeleg că erau nişte bani importanţi, deşi erau foarte puţini. La „Furia” când am ajuns, am dat probă, am fost ales. Când am fost să semnez contractul, mi-au arătat pe un calculator câţi bani o să iau, nu m-a interesat, drept dovadă nici acum nu mai ţin minte câţi bani am luat. Eu am întrebat unde trebuie să semnez. La vremea aia, eram puştan şi nu mă gândeam la asta. Îmi doream să fac meseria, să învăţ şi să capăt experinţă. Dar au fost perioade nasoale, dar sunt frumoase şi astea. Eu cred că orice tânăr trebuie să treacă pe aici, ca să preţuiască apoi ce o să câştige.

Un sfat pentru tinerii care visează la actorie? Să nu facă meseria asta dacă se gândesc la bani. S-o facă doar dacă nu pot să trăiască fără asta. Mai e un sfat care nu e al meu, l-am auzit şi eu: Să înveţe textul şi să nu se lovească de mobilă.

