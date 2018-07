Anchetă, după ce o femeie însărcinată a fost trimisă de la un spital la altul şi a pierdut sarcina

Familia femeii îi acuză pe medicii de la Maternitatea Cuza Vodă de neglijenţă, după ce tânăra a fost trimisă pe jos la o altă maternitate din oraş, în condiţiile în care avea dureri foarte mari.

Pacienta, în vârstă de 31 de ani, s-a prezentat duminică la Maternitatea Cuza Vodă, acuzând dureri puternice la spate, însă medicul ei era în concediu, astfel că s-a prezentat în triaj pentru a fi consultată de un alt medic.

“M-au pus să aştept pe un scaun, am început să sângerez, am anunţat şi asistenta a zis că e normal. După jumate de oră, a coborât să-mi zică că nu se poate face nimic, mi-a zis ori să mai stau o oră, ori să vin la Elena Doamna pe picioarele mele. Am venit pe jos, eram în stare de şoc. Voi depunde toate plângerile necesare”, a declarat Ana-Maria Ionescu pentru Ştirile ProTv.

Mama tinerei spune, la rândul ei, că în triaj a fost consultată, fără a fi internată, şi că a fost trimisă la Maternitatea Elena Doamna din oraş, unde exista linie de gardă în ziua respectivă.

Femeia care se afla în a 22-a săptămână de sarcină s-a deplasat pe jos la maternitatea Elena Doamna, iar câteva ore mai târziu a avortat.

„Pacienta a venit duminică dimineaţă cu o sarcină de 22 de săptămâni şi cu avort în evoluţie. După patru ore a avortat un făt de 350 de grame, care nu a supravieţuit. Fătul nu a prezentat semne de viaţă“, a afirmat medicul Răzvan Socolov, managerul Maternităţii Elena Doamna.

Conducerea Maternităţii Cuza Vodă a demarat o anchetă internă în acest caz, însă purtătorul de cuvânt al unităţii a spus că nu este vorba despre o culpă medicală.

”Cazul nu reprezenta o urgenţă, iar din acest motiv, femeia a fost trimisă la altă maternitate, pentru că la noi nu exista linie de gardă în ziua respectivă. Pacienta a fost evaluată, s-a făcut examenul ecografic, iar parametrii erau în limite normale. Toate documentele existente la noi în spital pot confirma acest lucru. Conducerea maternităţii s-a autosesizat, există o anchetă în desfăşurare, dar nu este o culpă medicală“, a declarat marţi Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt al maternităţii Cuza Vodă din Iaşi.