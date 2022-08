Ana Bogdan, primul trofeu obţinut în România, după victoria în faţa maghiarei Udvardy

Ana Bogdan, locul 75 WTA, a obţinut primul său trofeu în România, după victoria în faţa maghiarei Panna Udvardy, în cadrul turneului BCR OPEN, desfăşurat la Iaşi. Românca s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1, în faţa a peste 1.500 de spectatori.

Nici nu mai am cuvinte! Vreau să vă spun că este cel mai emoţionant meci din carieră. Nu ştiu dacă am mai trăit asemenea momente pe terenul de tenis. Vă mulţumesc şi vă iubesc din suflet! Felicitări, Panna! Îţi urez mult succes în turneele următoare, mai ales în SUA, va fi un drum lung, dar sunt sigură că vei reuşi. Îţi mulţumesc, m-ai ajutat să-mi ridic nivelul astăzi. Îi mulţumesc surorii mele. Îi mulţumesc şi fizioterapeutului meu, Alex, fără de care nu aş putea alerga cum alerg în fiecare zi. Le mulţumesc şi părinţilor mei, care sunt acasă. Este un turneu foarte bine organizat şi mă bucur că am venit aici şi a fost o săptămână absolut minunată. Vă mulţumesc tare mult! Este cel mai frumos şi cel mai special trofeu şi cu siguranţă are un loc aparte în sufletul meu”, a declarat Ana Bogdan, la festivitatea de premiere.

În urma victoriei de la Iaşi, Ana Bogdan va urca până pe poziţia 63 WTA şi a plecat acasă cu un cec în valoare de 15.000 de dolari.





