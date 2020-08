Afaceriştii care l-au trimis pe Nichita la puşcărie. Suma imensă confiscată de la mituitorii fostului primar din Iaşi

Gheorghe Nichita s-a ţinut cu dinţii până la finalul procesului de pledoaria sa de nevinovăţie, în ciuda mărturiilor incriminatorii oferite în instanţă de ceilalţi inculpaţi. Trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, fostul primar de la Iaşi, în trecut vicepreşedinte al PSD, a fost judecat laolaltă cu afaceriştii care l-au mituit, ambii colaboratori cu anchetatorii încă din faza de urmărire penală.



Tiberiu Urdăreanu, patronul grupului de firme UTI, şi Gabriel Mardarasevici, un afacerist local, au fost condamnaţi şi ei la Curtea de Apel Bucureşti la 8 luni de închisoare cu suspendare, ambii beneficiind de reducere de pedeapsă pentru că au recunoscut faptele. Judecătorii au decis să confişte 2,4 milioane de lei de la Mardarasevici şi 1,2 milioane de lei de la Urdăreanu. Cei 3,6 milioane de lei reprezintă cheta din 2013-2014 a celor doi afacerişti, într-un cont bancar, ce ar fi trebui să ajungă, drept mită, la Gheorghe Nichita.

Ce a spus la ieşirea din casă

Vestea condamnării la cinci ani de închisoare l-a găsit pe fostul primar al Iaşiului în vila din cartierul Copou pe care şi-a ridicat-o pe când era primar. Trei poliţişti ieşeni au bătut cu forţă la uşa vilei şi au strigat „deschide, Poliţia!”, în scurt timp Nichita fiind escortat din casă şi dus în Arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi. La ieşire, Nichita a spus jurnaliştilor adunaţi în faţa porţii sale că îi este greu să ofere o declaraţie, subliniind însă că şi-a susţinut nevinovăţia până la finalul procesului.





Din cei cinci ani de închisoare, Nichita ar putea executa sub doi. El are 63 de ani şi va beneficia din acest motiv de reducerea la jumătate a pedepsei. De asemenea, aproximativ 7 luni a petrecut în arest şi în arest la domiciliu, între 2015 şi 2016, în timpul anchetei şi procesului. Şi acea perioadă se va scădea din pedeapsă.

De ce a fost condamnat

Gheorghe Nichita a fost condamnat într-un dosar referitor la proiectul de implementare a sistemului de trafic inteligent din Iaşi, a cărui valoarea a fost de 69 de milioane de lei. Fostul primar a fost acuzat că a cerut o mită de 10% din acel contract, însă nu a mai apucat să primească banii, fiind ridicat de DNA. Ar fi primit, totuşi, bunuri şi servicii de aproximativ 80.000 de lei, de la Mardarasevici, în timpul implementării proiectului . A fost vorba de electrocasnice, o excursie în China şi bilete la un hotel de lux, toate considerat mită de judecători.



În motivarea primei instanţe, judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au precizat că, în 2013, Primăria Iaşi a implementat proiectul „Sistem de management de trafic în Municipiul Iaşi“, finanţat din bani europeni. Contractul a fost câştigat de asocierea de firme UTI - IBC, reprezentată de Urdăreanu, respectiv Mardarasevici. Cel din urmă e cumătrul lui Nichita şi, potrivit mărturiilor de la dosar, el avea rolul de a intermedia mita de la asocierea de firme către primarul de atunci.



Jude­cătorii bucureşteni mai arată în motivare că, îna­inte de încheierea contractului (semnat pe 13 august 2013), „inculpatul Nichita Gheor­ghe, primar în funcţie la acel mo­ment, a avut întrevederi la Iaşi, des­fă­şurate la momente diferite, cu coinculpaţii. În cadrul discuţiilor purtate, inculpatul Nichita Gheor­ghe a pretins unui co-inculpat în mod expres şi direct, precum şi celuilalt coinculpat în mod voalat (...) un procent de 10% din valoarea contractului de 69.614.309 lei, deci aproximativ 6,9 milioane lei, cu titlu de mită, în scopul de a agrea semnarea contractului şi pentru a asigura derularea în bune condiţii a acestuia“.

Nichita, ridicat în 2015



Reprezentanţii celor două firme asociate ar fi stabilit să plătească mita într-un cont deschis pe numele IBC, urmând ca fiecare firmă să „contribuie“ proporţional cu cota de participare din proiect.



Afaceristul Tiberiu Urdăreanu a recunoscut fapta şi a povestit în instanţă că s-a întâlnit cu Nichita la Iaşi, în biroul din primărie al edilului. Urdăreanu a relatat că Nichita i-a spus că a ales un partener local bun şi că speră „să iasă o treabă bună“. „Nichita mi-a dat de înţeles că, din moment ce lucrăm cu acest partener local (IBC SRL), «lucrurile vor merge bine», în sensul că nu ne va pune probleme în derularea contractului (întârziere plăţi etc). Am înţeles că are un «aranjament» cu acea fir­mă şi că va fi mulţumit“.



Urdăreanu a mai arătat că a discutat şi cu Mardarasevici şi a înţeles că „era o înţelegere cu primarul, el co­municându-mi că 8-10% din va­loarea contractului ar fi «obligaţii» ale asocierii pentru buna derulare a contractului“.



În 2015, în contul special deschis pentru mita lui Nichita, se strânsese cei 3,6 milioane de lei. În toamna acelui an, înainte de a primi banii, Nichita a fost reţinut de DNA şi averea i-a fost pusă sub sechestru.

