Actorul Florin Piersic a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Iaşiului. Primarul Mihai Chirica i-a înmânat distincţia

Festivalul "Serile Filmului Românesc", care se desfăşoară în perioada 12-16 iunie la Iaşi, îi este dedicat în acest an îndrăgitului actor Florin Piersic. În cadrul Galei de deschidere, desfăşurată în aer liber, în Piaţa Unirii din Iaşi, actorul a primit de la primarul Mihai Chirica titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi.

În cadrul Galei, a fost proiectat şi filmul "Paraşutiştii", regizat de Dinu Cocea, mai puţin cunoscut publicului deoarece propaganda comunistă nu l-a îndrăgit, însă extrem de aproape de sufletul actorului Florin Piersic, după cum singur mărturisea.

În prezenţa unui public numeros, de toate vârstele, vizibil emoţionat şi de distincţia oferită şi de discursurile celor care au pregatit momentul, criticul de film Irina Margareta Nistor, primarul Mihai Chirica, managerul Ateneului din Iaşi, Andrei Apreotesei, actorii George Mihăiţă, Ileana Popovici, Ion Dichiseanu, Nataşa Raab, Florin Piersic a declarat cu umoru-i bine ştiut: "E o onoare mare pentru mine să fiu Cetăţean de Onoare al Iaşiului. Sunt şi al Timişoarei, sunt şi al Clujului, dar nu ştiu cum să vă spun, aici mi-a plăcut tare pentru că eu în film l-am jucat pe Cuza Vodă. Şi uite-l pe Cuza Vodă aici lângă mine. Aţi văzut statuia? În ziua în care în locul statuii voi fi pus eu, ce mi-ar plăcea să fiu în locul statuii şi să stau aici 20 de ore din 24, dumneavoastră să-mi daţi o rentă lunară şi eu să stau şi să dau autografe. (...) Nu uitaţi că eu am fost şi sunt şi cetăţean al Iaşiului. Şi asta nu vă spun pentru că aveţi dumneavoastră un public extraordinar, că tot Iaşiul e nemaipomenit. Este! Am motive să vă spun asta pentru tot ceea ce am văzut şi am simţit în acest oraş."

Gala "Serile Filmului Românesc" dedicată actorului Florin Piersic FOTO Andrei Luca

Primit cu bucurie pe oriunde merge prin România, Florin Piersic are, totuşi, preferinţele sale. În seara de Gală de la Iaşi a explicat care sunt câteva dintre motivele pentru care acest oraş îi este atât de drag.

"Mă simt atât de legat de oraşul ăsta din cauza zecilor de ani pe care i-am trăit aici venind cu zeci, sute de spectacole. Pe vremea mea, orice premieră a Teatrului Naţional din Bucureşti trebuia să aibă loc şi la Timişoara, la Iaşi şi la Cluj. Ăsta era ordinul celui care era directorul TNB, academicianul Zaharia Stancu. Aşa am făcut eu cunoştinţă cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră nu prea, pentru că sunteţi aşa de tineri încât pur şi simplu nu cred că găsesc pe cineva printre dumneavoastră să îşi aducă aminte de mine cum ieşeam de la Teatrul Naţional de aici din localitatea asta minunată care este Iaşiul. Mi s-a întâmplat după un spectacol, m-au luat în braţe şi m-au dus aşa până la hotelul Traian, că aici locuiam."

"Retrospectiva Florin Piersic" din cadrul SFR mai include filmele: "De-aş fi... Harap-Alb", "Haiducii lui Şaptecai", "Elixirul tinereţii", "Pintea", "Colierul de turcoaze". De asemenea, organizatorii Festivalului au pregătit pentru ieşenii cinefili şi un recital al actorului, "Florin Piersic...pur şi simplu!". Programul complet al SFR îl găsiţi pe site-ul evenimentului.

