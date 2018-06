Ţeapa unei prostituate din Iaşi care a mers la muncă în Elveţia. Cum a „stors-o” de bani un instructor de fitness şmecher

Ieşeanca Loredana C. a fost de acord să mituiască, indirect, gardieri şi poliţişti, folosindu-se de banii obţinuţi din prostituţie. Fără să ştie, cel care intermedia presupusele intervenţii nici măcar nu mergea în vizită la iubitul ei, cu atât mai puţin la gardieni sau poliţişti. Tânăra a rămas astfel fără aproximativ 15.500 de franci elveţieni, bani pe care i-a trimis instructorului care a dus-o de nas.

Toată povestea a început la finele anului trecut, în timp ce Iulian Focşa se afla în penitenciar, fiind acuzat de trafic de carne vie într-un dosar al DIICOT. În septembrie, Loredana C. s-a întâlnit cu instructorul de fitness Darius Boariu, cel din urmă păcălind-o că ştie pe cineva angajat la Arestul Poliţiei şi că trebuie să îi dea, periodic, câte 200 de euro pentru a-l ajuta pe Focşa. Tot atunci, a pri­mit de la tânără 1.800 de franci elveţieni, sub pretextul că îi va da avocaţilor, fapt ce nu s-a întâmplat. „Totodată inculpatul şi persoana vătămată au discutat despre modalitatea în care aceasta din urmă îi va trimite banii din Elveţia, stabilind ca banii sa fie trimişi într-un cont (...) De asemenea, persoana vătămată şi inculpatul au stabilit să ţină legătura doar prin intermediul aplicaţiei WhatsApp şi să nu vorbească cu nimeni despre banii solicitaţi de acesta din urmă“, se arată în motivarea primei instanţe. Timp de câteva luni, sub pretextul că mituieşte poliţişti sau gardieni, Boariu a primit de la Loredana C. echivalentul în lei a aproximativ 85.000 de lei.

Boariu plăsmuia tot felul de situaţii pentru a o determina pe Loredana C. să îi trimită bani. Adesea, acesta spunea că dacă nu mituieşte gardieni, Focşa ar fi agresat în penitenciar. Iată un exemplu de mesaj trimis tinerei păcălite: „În seara asta sper să ajung la el… doar că ăla care e acolo îmi cere 200 de euro să intru… mă f** în gura lor... ca ăia stau de vorba îmi cere dublu... bag p***, eu nu am de unde să dau atâţia bani şi când ajung la el îi zic că vrei să pleci în Anglia. Eu zic, părerea mea, nu e timpul şi momentul de încercări, omul are nevoie de tine, săptămână de săptămână, tu dacă nu faci să îl ajuţi, el o belit tare p*** acolo… îl f** băieţii în cur de dracii îl ia dacă nu dă taxa“. Când a fost audiat, Focşa a spus că niciun poliţist sau gardian nu a pretins vreodată „taxă de protecţie“, spunând chiar că Boariu nu a fost niciodată la el.



În februarie 2018, Boariu a fost arestat după ce a cerut prostituate şi 30.000 de euro, bani pe care, chipurile, ar fi trebuit să îi dea unui judecător pentru a-l elibera din arest pe Focşa.