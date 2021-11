Şcoala-fantomă din Iaşi. Motivul pentru care lucrarea începută acum 15 ani zace neterminată

Construcţia şcolii din satul Alexeni, comuna ieşeană Ţibana, a început în anul 2006, iar autorităţile locale nu au cum să finalizeze lucrările pentru că nu mai au actele proiectului. Banii au fost alocaţi de Guvern, iar firma constructoare a lucrat atâta timp cât a fost plătită, după care a plecat.

Petrică Diaconu, directorul Şcolii din Ţibana, care administrează şi Şcoala Alexeni, a explicat că a fost turnată doar temelia şi s-au ridicat pereţii din cărămidă.

„Tot ce pot să vă spun este că în 2006, spre începutul lui 2007 s-au sistat lucrările din lipsa banilor şi s-a încercat conservarea acestei clădiri. Au fost atunci nişte bani alocaţi de către Guvern, prin hotărâre. Nu au ţinut lucrările direct de administraţia locală, dar nu ştiu exact să vă spun”, explică directorul, Petrică Diaconu, pentru Ziarul de Iaşi.

Şcoala nu are bani pentru finalizarea lucrărilor. Şi autorităţile locale ridică din umeri, spunând că nu pot face ceva pentru că nu mai există niciun act care să ateste că la Alexeni s-a început vreo lucrare. „Noi nu am încercat să facem nimic în privinţa corpului de clădire pentru că nu am găsit absolut niciun proiect, niciun contract. Eu nu am găsit nimic în Primărie“, afirmă primarul Gheorghe Rotaru.

Deşi nimeni nu pare a şti nimic, urmarea acestei situaţii absurde se poate bănui: cu timpul, temelia şcolii din Alexeni se va degrada, iar unitatea de învăţământ din sat va rămâne una fantomă.

Vă recomandăm să citiţi şi: