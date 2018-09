10 filme japoneze de artă pe care orice cinefil trebuie să le vadă

1. Seven Samurai (1954). Capodopera lui Akira Kurosawa a fost sursă de inspiraţie pentru mari producţii cinematografice ale secolul XX şi nu numai. Filmul, ce are aproximativ trei ore şi jumătate, prezintă povestea unui grup de samurai care se formează pentru a proteja un sat sărac de o bandă de hoţi ce, an de an, fură alimentele oamenilor. Kurosawa a mai realizat şi alte filme cu samurai bine primite de public şi critici, printre acestea numărându-se Throne of Blood, Yojimbo sau Ran.



2. Late spring (1949). Unul dintre filmele de referinţă ale regizorului Yasujiro Ozu, această capodoperă prezintă povestea simplă a unei tinere ce a ajuns la vârsta la care ar trebui să se mărite, în ciuda opoziţiei sale de a rămâne cu tatăl. Este doar unul dintre filmele regizate de Ozu ce tratează problematica familiei, alte titluri ce merită menţionate fiind The Only Son, Early Summer sau...

3. Tokyo Story (1953). Filmul lui Ozu ce prezintă povestea a doi părinţi ce merg în vizită la copiii lor doar pentru a afla că aceştia nu au timp pentru ei este inclusiv în majoritatea topurilor dedicate celor mai bune filme ale tuturor timpurilor. Merită menţionat topul realizat de revista britanică Sight and Sound, care plasează Tokyo Story pe locul trei al celor mai bune filme din toate timpurile, după Vertigo (de Alfred Hichckock) şi Citizen Kane (de Orson Welles).





4. Woman in The Dunes (1964). Poate cel mai bun realizat din cariera regizorului Hiroshi Teshigahara, această capodoperă este inspirată de romanul omonim scris de Kôbô Abe. Prezintă povestea unui entomolog care ajunge în deşert în căutarea unei insecte însă ajunge sechestrat în casa unei văduve, fără a avea nicio scăpare.





5. Rashomon (1950). Filmul regizat de Akira Kurosawa ce prezintă povestea unei crime şi urmările acesteia, văzută însă din mai multe puncte de vedere. A câştigat Leul de Aur la Festivalul de la Venezia.



6. Ugetsu (1953), film regizat de Kenji Mizagouchi despre care celebrul critic de film Roger Ebert a scris că, alături de Rashomon, a făcut cinematografia japoneză cunoscută în toată lumea.





7. Spirited Away (2001). Realizat de Hayao Miyazaki, acest film, care este o animaţie, a câştigat marele premiu de la Berlin, primind şi distincţii la alte mari festivale importante. A câştigat, de asemenea, şi un premiu Oscar.



8. Harakiri (1962). Film regizat de Masaki Kobayasi ce prezintă povestea unui samurai care îşi pregăteşte ritualul de harakiri.



9. Ikiru (1952). Film realizat de Akira Kurosawa ce prezintă povestea unui funcţionar care află că are cancer la stomac.





10. Departures (2010). Câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun film străin al anului. Este regizat de Yôjirô Takita şi prezintă povestea unui artist care rămâne fără serviciu şi acceptă să lucreze la pregătirea pentru inmormântare a persoanelor decedate.