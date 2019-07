Vladimir Brilinsky, obligat să plece din Sarmizegetusa Regia, după 7 ani dedicaţi sitului UNESCO. Omul care a descoperit matriţa unică în lume: „Am fost păcălit!”

Vladimir Brilinsky s-a pensionat şi, deşi mai putea rămâne administrator al sitului UNESCO Sarmizegetusa Regia, conducerea Consiliului Judeţean nu i-a mai prelungit contractul.

„Cu toate că nu a fost decizia mea, era obligatorie ieşirea la pensie. Vârsta nu poate fi negociată. Legal, în situaţia mea, prin detaşare, se puteau menţine raporturile de muncă încă doi ani. Dar nu a fost să fie. Este adevărat că actuala conducere a Consiliului Judeţean a refuzat brusc prelungirea şi astfel a intervenit despărţirea, cu toate că da, există şi alţi angajaţi aflaţi în situaţia aceasta. Atunci când spun brusc mă refer la faptul că înainte cu trei zile de expirarea termenului de detaşare, administratorul public Costel Avram mi-a garantat rămânerea pe post până la limita legală”, a declarat Vladimr Brilinsky, citat de glasul-hd.ro.

În conflict cu vicepreşedintele CJ

Vladimir Brilinsky a avut în grijă din 2013 situl UNESCO. A demisionat de la începutul lunii octombrie a anului trecut, acuzând conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara că a vrut să „pesedizeze” Sarmizegetusa Regia. „Nu mi-am dorit acest drum, nu am cerut această funcţie, fiind adus, cu mari insistenţe, în postura de administrator. Am făcut, în acestă perioadă, tot ce este omeneşte posibil şi mai mult decât atât, pentru ca normalitatea să se instaleze la Sarmizegetusa Regia şi am dat acestui loc întreaga mea dragoste şi iubire. Nu doresc, însă, să fiu complice la politizarea şi mai ales la pesedizarea acestui loc, nu doresc să fiu complice la punerea în pericol a vieţii vizitatorilor, datorită neglijării riscurilor existente şi nu doresc să fiu complice la rezultatele dezastruoase ale deciziilor luate de vicepreşedintele CJ, Sorin Vasilescu. Atitudinea sa necombatantă în faţa unor decizii ale Ministerului Culturii luate în baza unei legislaţii inepte şi incoerente, minister reprezentat în teritoriu de o instituţie impotentă şi neconstructivă reprezintă încă unul dintre relele care au dus la această situaţie”, anunţa fostul administrator.

„Am fost păcălit”

A intrat apoi în grevă, timp de şapte zile, în faţa Consilului Judeţean Hunedoara, solicitând ca şefii instituţiei să rezolve problemele urgente semnalate în Sarmizegetusa Regia. După şapte zile, a fost convins să renunţe la protest. „Aici trebuie să recunosc faptul că am fost un naiv la momentul renunţării la protest în urma promisiunilor conducerii. Am fost păcălit, trebuie să recunosc, cu abilitate, de către cei doi lideri ai consiliului (n.r. administratorul public Costel Avram şi preşedintele Mircea Bobora). Ei nu aveau decât un singur scop. Acela de a mă scoate de pe stradă, de a dezamorsa conflictul şi tensiunile create. Să scape de balamucul creat. Nimic altceva. De reţinut este faptul că, atunci, nu am condiţionat renunţarea la protest cu reangajarea mea pe post. Eu nu am cerut nimic pentru mine ci doar pentru Sarmizegetusa şi pentru celelalte cetăţi. Dânşii au fost cei care au propus să continue colaborarea cu mine, până la limita prevăzută de lege. Cel puţin aşa spuneau atunci. Acum, la aflarea veştii de încetare a raporturilor, am rugat conducerea să-mi acorde o prelungire de trei luni pentru a evita o despărţire bruscă de la o zi la alta. Şi această cerere mi-a fost refuzată”, a precizat Brilinsky, potrivit glasul-hd.ro.

Mircea Bobora, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, a confirmat că fostul administrator din Sarmizegetusa Regia s-a pensionat, dar nu a dorit să facă alte comentarii.

Vladimir Brilinsy a preluat în grijă Sarmizegetusa Regia din 2013, când monumentul a intrat în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, care a înfiinţat Serviciul Public de Adminstrare a Monumentelor Istorice (SPAMI). Între timp, un regulament de vizitare a sitului UNESCO a fost adoptat, aşezarea a beneficiate de pază şi îngrijire continuă, drumul spre cetatea dacică a fost modernizat, iar cercetările arheologice anuale s-au derulat fără întrerupere. Vladimir Brilinsky este şi cel care a descoperit faimoasa matriţă antică de bronz în Sarmizegetusa Regia.

