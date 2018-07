VIDEO Xenia, prinţesa războinică din ring. Povestea campioanei care calcă pe urmele lui Mihai Leu: „Pumnii nu dor”

GALERIE FOTO

VIDEO

Locul de antrenament al Xeniei Jorneac, tânăra care îşi doreşte să egaleze una dintre marile performanţe din istoria boxului românesc, titlul de campion mondial la box profesionist cucerit de Mihai Leu, este o sală modestă, aflată la etajul al treilea al unei clădiri din vechiul Liceu industrial al Hunedoarei.

Aici, sportiva în vârstă de 25 de ani se antrenează intens, în fiecare zi, cot la cot cu băieţii. Xenia este singura prezenţă feminină din sala Clubului Sportiv Şcolar şi una dintre puţinele femei din România care practică boxul de performanţă. În ultimul an, Xenia Jorneac a luptat pentru titlul de campion mondial şi de campion european, după ce din 2014 a trecut la profesionişti. Au fost două bătălii pierdute în ring, la capătul a câte zece reprize istovitoare, însă înfrângerile nu au descurajat-o vreodată pe tânăra sportivă. Xenia ştie că va mai avea lupte de purtat şi se pregăteşte pentru noile provocări.

Pe urmele lui Mihai Leu

Din 1997, când Mihai Leu a devenit campion mondial la box profesionist, niciun sportiv din Hunedoara, oraşul natal al pugilistului, nu i-a putut egala performanţa. Boxul a fost din ce în ce mai puţin finanţat de statul român, sponsorii privaţi au lipsit aproape cu desăvârşire, sălile de antrenamente au fost şi ele tot mai goale - copiii fiind tot mai puţini şi tot mai distanţi faţă de practicarea unui astfel de sport complex -, competiţiile au fost mai rare cu fiecare an şi tot mai greu de organizat. În cazul boxului feminin, lucrurile au stat şi mai prost, disciplina neavând popularitatea, audienţa şi fondurile alocate boxului masculin. Boxul în Hunedoara a supravieţuit prin câţiva antrenori pasionaţi, care au reuşit aproape an de an să descopere noi talente şi să le convingă să continue pe calea performanţei. Printre cei mai promiţători sportivi ai Hunedoarei se află şi Xenia Jorneac.

„M-am născut în Republica Moldova, iar de la vârsta de trei ani m-am mutat cu familia în Hunedoara. La box am ajuns din primii ani de adolescenţă, când la şcoală au venit antrenorii pentru a anunţa că au loc înscrieri la acest sport. Căutau băieţi, dar i-am întrebat atunci dacă primesc şi fete la box şi mi-au spus, spre surprinderea mea, că pot veni să încerc. Am o convins o prietenă să vină cu mine la antrenament şi astfel am ajuns să practic boxul. În primele zile mi se părea foarte greu, antrementul era obositor şi aveam febră după el. Uneori simţeam că nu fac faţă antrenamentelor şi că nu fac ce trebuie, dar voiam să reuşesc. Boxul m-a atras din prima clipă şi nu m-am mai gândit de atunci să renunţ”, a relatat Xenia, pentru adevarul.ro.



Pumnii care nu dor

La vârsta de 15 ani, Xenia Jorneac a devenit campioană naţională la juniori. A fost momentul în care a hotărât să se dedice trup şi suflet acestui sport. „De acolo a plecat totul”, spune tânăra din Hunedoara. Pentru fete, boxul poate părea un sport greu de acceptat din cauza violenţei, însă Xenia a trecut peste prejudecăţi.

„În 12 – 13 ani de când practic boxul, am ieşit de puţine ori vânătă din cauza loviturilor primite. Pumnii primiţi în ring nu dor atât de mult precum credem. Boxul este însă un sport care îţi dă încredere în forţele proprii, curaj, un sport complex, dar nu mai greu decât alte sporturi”, spune Xenia.



În 2014, sportiva a debutat la profesionişti, iar în anii următori s-a antrenat şi a participat la competiţii mai mult Germania. Recent a revenit în ţară şi pentru câteva luni îşi va continua antrenamentele la Hunedoara. Omul care i-a fost alături în ultimul deceniu este James Damian Chereji, multiplu campion naţional la box, campion european de juniori, campion intercontinental şi, în 2016, campion mondial la juniori, performanţă obţinută la profesionişti. Colegi de şcoală, s-au cunoscut în 2008, în sala de antrenament, şi de atunci au rămas nedespărţiţi. Din 2013, James Chereji a plecat în Germania, iar mai târziu Xenia l-a urmat. Cei doi au revenit în ţară, pentru câteva luni, şi au în plan organizarea unei gale de box şi pregătirea pentru viitoarele meciuri europene.

Vă recomandăm să citiţi şi:

FOTO Ce dezvăluiau cele mai admirate imagini din istoria echipei Corvinul

VIDEO Michael Klein, comemorat cu fast la 25 de ani de la moarte. Dominique, fiica fotbalistului: „Aş vrea ca povestea lui să-i inspire pe copii“

Mihai Leu, fost campion mondial la box: „Am fugit din ţară în 1987, deşi aveam totul aici, mai puţin libertate. Plângeam de dorul de casă"