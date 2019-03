VIDEO O tânără din SUA dă un exemplu emoţionant românilor. Munceşte gratuit pentru 500 de câini abandonaţi

GALERIE FOTO

De la începutul lunii ianuarie, Jerika Loren, o tânără din San Francisco (SUA), munceşte voluntar, două zile pe săptămână, la adăpostul de câini de la Sântuhalm, aflat la marginea Devei. Aici sunt ţinute peste 500 de animale abandonate de stăpâni sau aduse de pe străzi, lăsate în grija câtorva oameni şi a unor voluntari. Animalele, unele cu poveşti tulburătoare, au nevoie tot timpul de dragoste şi îngrijire, iar printre cei care le-au oferit-o din plin în ultimele luni a fost şi Jesika, tânăra doctorandă la o universitate din Olanda, aflată în România pentru o cercetare antropologică în judeţul Hunedoara.

Jerika studiază antropologia şi predă un curs on-line, iar în afara orelor de program se dedică pasiunii sale pentru animale. La scurt timp după ce a aflat de adăpostul de animale de la Sântuhalm, tânăra stabilită în Deva s-a prezentat la poarta acestuia şi i-a întrebat pe îngrijitori dacă au nevoie de ajutor. A fost primită cu braţele deschise, pentru că munca într-un astfel de loc este uriaşă, iar puţini localnici sunt dispuşi la o astfel de activitate.

„Am ajuns la Deva pentru un proiect de cercetare despre Hunedoara, nu am mai venit în România, în această regiune până acum, deci am venit pentru asta, dar îmi plac foarte mult câinii. Am mai lucrat cu câini şi, în general, cu animale, şi am auzit despre acest adăpost. I-am trimis un mesaj Tereziei (n.r. coordonatoarea adăpostului ”Salvaţi-l pe Lăbuş!”) şi am întrebat-o dacă are nevoie de ajutor. Ea mi-a spus că are nevoie de mult ajutor aici şi astfel am început să muncesc aici. Sunt mulţi câini, peste 500, şi de obicei le curăţ spaţiile în care sunt ţinuţi, de asemrnea le ofer îngrijire şi dragoste. Ei stau în aceste locuri de ceva timp, astfel că trebuie să le oferim stimulente, să îi hrănim, să ne asigurăm că trăiesc în condiţii bune şi să facem pentru ei diverse lucruri pe care mi le-au arătat oaemenii de aici şi de care ei au nevoie”, a povestit tânăra.

Pe lângă munca fizică pe care o desfăşoară la adăpostul de câini Jesika şi-a convins prietenii să strângă bani pentru ajutorul lor. A reuşit astfel să cumpere aproape 1.200 de kilograme de hrană pentru ei, spre uimirea îngrijitorilor de la adăpost.

„Câinii se bucură la oricine vine aici doar să îi salute, să îi vadă. Se entuziasmează în prezenţa noastră. Un mare ajutor ar fi ca oamenii să mai treacă din când în când pe la acest adăpost şi să le arate puţină dragoste acestor câini. Să le aducă mâncare sau să facă lucruri prin care pot să îi ajute, chiar şi să povesteasă despre acest adăpost”, a relatat tânăra doctorandă.

Terezia Dinu, coordonatoarea adăpostului o descrie pe tânăra americancă drept o persoană foarte energică şi săritoare şi cu multă putere de muncă. „Ne-a ajutat foarte mult”, spune Terezia.

