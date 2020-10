VIDEO Sarmizegetusa Regia, cetatea dacică unde turiştii se plimbă desculţi pentru a-i capta energiile

O serie de reguli stricte au fost impuse turiştilor care vizitează Sarmizegetusa Regia, aşezarea dacică aflată în patrimoniul cultural mondial UNESCO – un muzeu istoric din inima Munţilor Orăştiei.

Una dintre cele mai contestate le interzice oaspeţilor capitalei dacilor să se aşeze pe iarbă.

Sunt o mulţime de bănci din lemn în jurul vestigiilor antice, unele amenajate chiar din vechii stâlpi de stejar care conturau de la începutul anilor ´80 marele sanctuar rotund, iar agenţii de pază din sit le atrag atenţia oamenilor să se ridice imediat de pe iarbă şi să stea, eventual, pe ele.



În faţa unor astfel de interdicţii, mulţi dintre turişti apelează la o altă modalitate de a „simţi energiile” pe care cred că le emană ruinele edificiilor antice. Se descalţă şi se plimbă în tălpile goale pe iarba dintre monumente. Iar numărul oaspeţilor desculţi ai Sarmizegetusei Regia a crescut de-a lungul timpului.

Cel mai îndrăzneţ dintre ei s-a dovedit a fi actorul Manu Bennet, starul din filmul Hobbitul, care în urmă cu un an a dansat gol, dansul antic Haka, în mijlocul marelui sanctuar rotund.

„Când am interpretat haka la Sarmizegetusa, România, am făcut-o cu intenţiile spirituale depline de conectare cu poporul dacilor antici. Civilizaţia lor a ajuns la circa 100 – 110 d. Hr., în mâinile lui Traian şi ale romanilor. Am simţit o durere profundă pentru aceşti oameni şi am alergat de la baza la vârful muntelui pentru a-mi înălţa propria conştientizare înainte de a efectua haka în cercul sacru. Aceste practici antice nu sunt dispărute, doar latente.

La strigătul „kia rite” - „fiţi gata”, războinicii maori care execută haka încep să-şi bată coapsele şi picioarele ca tunetul. Dacă ascultaţi, veţi auzi răspunsul tunetului care a răsunat peste munţii Carpaţi când am strigat aceste cuvinte. A fost o binecuvântare şi, personal, unul dintre cele mai strălucitoare şi mai înălţătoare momente ale mele, fiind gata să păşesc într-un cerc antic de energie şi să încerc să ajung în timp. Maori privesc spiritele strămoşilor din trecut ca furnizând o energie numită wairua. Am privit tunetul ca wairua al vechilor daci şi ca urletul lui Decebal”, relata Manu Bennet.





În ciuda interdicţiilor instituite pentru prevenirea infecţiilor cu Covid 19, Sarmizegetusa Regia nu a dus lipsă de turişti. „Până la 30 septembrie a.c., fosta capitală a Regatului Dac a fost vizitată de 61.170 de persoane, în ciuda restricţiilor impuse de pandemie şi cu respectarea unor măsuri şi recomandări stricte de prevenire a răpândirii coronavirusului. În tot cursul anului trecut, Sarmizegetusa Regia a primit 77.254 de vizitatori”, a informat Administraţia sitului Sarmizegetusa Regia.



Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO, se numără printre cele mai importante obiective turistice din România. Vechea capitală a Daciei pre-romane, înfiinţată în urmă cu peste două milenii, se află în Munţii Orăştiei, la poalele Vârfului Godeanu (1.656 metri), considerat de unii dintre istorici „muntele sfânt al dacilor“. În Sarmizegetusa Regia, călătorii găsesc urmele unei aşezări urbane înfloritoare din Epoca Fierului, în jurul căreia au fost ridicate celelalte cetăţi dacice, care aveau în special rol de apărare. Sarmizegetusa Regia a fost devastată la sfârşitul războaielor de cucerire a Daciei.

