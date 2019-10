VIDEO Ce a păţit un cuplu care şi-a lăsat bagajele în spatele tribunalului: „Şi-a băgat dracul coada”

Autorităţile au intrat în alertă, sâmbătă dimineaţa, la vederea mai multor valize abandonate în spatele clădirii Tribunalului Hunedoara.

Jandarmii şi pirotehniştii au fost chemaţi la faţa locului pentru a stabili împrejurările în care acestea au ajuns acolo şi dacă acestea reprezintă un pericol. Alarma s-a dovedit falsă. Între timp, proprietarii bagajelor au ajuns la tribunal şi le-au revendicat. Ghiţă şi Geanina Grama, doi tineri din judeţul Satu Mare, au relatat că le-au lăsat rezemate de clădire cât timp au fost la o biserică din vecinătate, să se roage pentru a-şi găsi se lucru.

„Până acum nu am avut probleme cu Poliţia, cu legea, dar acum şi-a băgat dracul coada, că nu ştiu care a reclamat că au fost bombe în bagajele noastre, ca să ne facă figura”, a povestit Geanina Grama (32 de ani).

„Am ajuns în Deva în urmă cu câteva zile, în căutare de lucru. Am dormit pe unde am apucat, sub cerul liber şi într-o grotă de la poalele cetăţii, pentru că nu am avut bani la noi. Am cărat bagajele cu noi, iar pentru că sunt grele, iar astăzi le-am lăsat aici, crezând că nu le fură nimeni. Când am revenit de la biserică le-am văzut răvăşite, pentru că jandarmii au crezut că o fi vreo bombă”, a spus Ghiţă (39 de ani).

La faţa locului a ajuns şi un echipaj al Poliţiei Locale Deva, care i-a îndrumat pe cei doi soţi la gară, după ce aceştia le-au spus că scopul lor este să ajungă la o fermă din judeţul Neamţ, dar s-au rătăcit.

