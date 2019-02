VIDEO Maşină în flăcări pe un bulevard aglomerat. Unii şoferii au stat nepăsători: „N-au vrut să îşi consume stingătoarele”

Un autoturism a luat foc, în mers, într-o zonă centrală a municipiului Deva. Incendiul, care ar fi fost cauzat, potrivit pompierilor, de un scurtcircuit la echipamentele electrice, s-a extins repede şi a cuprins aproape întreaga maşină. Nimeni nu a fost rănit însă martorii au relatat că majoritatea trecătorilor au trecut nepăsăttori, fără a schiţa un gest de ajutor, toată lumea aşteptând sosirea pompierilor. Unii dintre ei au sărit în ajutorul victimelor.

„Deva, ora 12:40. O maşînă ia foc în faţa CEC-ului. Trec zeci de maşini pe lângă ea, şoferii claxonează, dar nu opreşte niciunul. Minutele se scurg şi maşîna e cuprinsă total de flăcări. Până au venit pompierii nu a mai rămas decât carcasa. Fain om deveanul nostru. Fain! Dacă ar fi oprit 2 - 3 şi ieşeau cu stingătoarele, ar fi salvat ieseau bietului om. Dar cum să se deranjeze să se dea jos de pe scaun. Şi, mai ales, să-şi consume stingătorul”, scrie Nicu, un martor al evenimentului.

Un al trecător susţine însă că i-a ajutat pe bărbatul şi pe femeia care se aflau lângă autoturismul cuprins de flăcări.



„Cum am văzut că maşina lângă care se aflau cei doi bătrânei luase foc, am oprit autoturismul şi am mers la ea. I-am spus bărbatului să scoată actele din ea dacă mai poate şi să se îndepărteze repede de la capota pe care o deschisese. Am încercat să demontez repede instalaţiile de pe bord, de unde ieşea fumul, şi borna. Apoi să sting incendiul, cu un extinctor de la un alt şofer şi apoi cu stingătorul din maşina mea, însă flăcările erau prea puternice. Totul s-a petrecut foarte repede, focul s-a extins la aproape întreaga maşină”, a declarat Tiberiu, un alt martor ocular. Între timp, pompierii au sosit la faţa locului şi au lichidat incendiul.

