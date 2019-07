VIDEO Mărturia tulburătoare a mamei care şi-a văzut fiica de 7 ani ucisă de tren. Ce i-a spus fetiţa înainte de tragedie

„Ştiu că uneori te enervez şi te fac să îţi ieşi din fire, dar îţi mulţumesc pentru toate clipele petrecute împreună şi să ştii că te iubesc mult”, a fost ultimul mesaj pe care Claudia, o fetiţă de 7 ani, l-a lăsat mamei sale, cu două zile înainte de a muri. Ionela Nodea, o tânără de 26 de ani, din Alba Iulia, a trecut prin momente cumplite după ce fiica sa Claudia, în vârstă de 7 ani, a fost ucisă de un tren accelerat, sub privirile ei.

În dimineaţa de 24 iunie, Ionela, împreună cu fetiţa de 7 ani şi cu sora mai mică a victimei, Teodora, în vârstă de 5 ani, se îndreptau din satul Aurel Vlaicu spre gara de la marginea localităţii. Au ales să parcurgă ultima porţiune a traseului pe lângă calea ferată, însă decizia i-a fost fatală fiicei cei mari a tinerei, care a fost surprinsă de curenţii garniturii feroviare şi atrasă sub roţile acesteia.

La două săptămâni după tragedie, Ionela a relatat momentele cumplite prin care a trecut şi a solicitat autorităţilor să creeze condiţii mai bune călătorilor şi să faciliteze accesul spre gara din localitate, astfel încât asemenea accidente să nu se mai întâmple.

„În acea zi de luni, în jurul orei 5 dimineaţa, am plecat cu fetele la gara din satul Aurel Vlaicu, mergând pe marginea căii ferate. Claudia era în faţă, apoi Teodora, iar în spatele fiicelor mele eram eu cu bagajele. Un tren accelerat a trecut în viteză pe cealaltă linie ferată şi a tras-o pe Claudia sub roţi. Am încercat să o salvez, să o prind de picior, dar nu am mai putut. Fata a picat între linii, moartă. Mai aveam câţiva metri până ajungeam cu fetele la gară. Cei care vor să ajungă din sat la staţia CFR, ori merg pe marginea liniei ferate şi pot fi ucişi de tren, ori pe marginea drumului naţional, şi pot fi accidentaţi de maşini. Pe unde ar trebui să mergem ca viaţa noastră să nu fie în pericol?”, a relatat Ionela Nodea, pentru adevarul.ro.

În 24 iunie, înainte de ora 5 dimineaţa, fiica în vârstă de 7 ani a Ionelei a murit, spulberată de un tren. „Echipa operativă care s-a deplasat la faţa locului a constatat că pe marginea CF 200, în staţia CF Aurel Vlaicu, o locomotivă izolată care circula din direcţia Alba Iulia – Simeria, a surprins în gabaritul căii ferate şi a accidentat mortal o fetiţă în vârstă de 7 ani, din municipiul Alba Iulia. La faţa locului a fost solicitat şi un echipaj al Ambulanţei, care a constatat decesul minorei”, informa Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Copila împreună cu mama sa şi sora ei în vârstă de 5 ani, se îndreptau spre gară, în aşteptarea unui tren care să le transporte în Alba Iulia. Au ales să se deplaseze pe marginea căii ferate, mai aproape de linia pe care trenurile circulă decât de a doua linie, nefuncţională în prezent.

