VIDEO Mărturia sinceră a unui hoţ prins la furat: „Am luat portofelul, fără să mă sperii, am scos banii şi i-am băgat în buzunar“

Un clip publicat de Traian Berbeceanu, în care un hoţ mărturiseşte cu sinceritate cum a intrat într-o locuinţă şi a furat banii dintr-un portofel a stârnit nenumărate reacţii pe Facebook. Petrică, hoţul prins la furat, a relatat în detaliu despre ce a simţit când s-a văzut faţă în faţă cu prada.

„Am intrat în casă, că era uşa deschisă, apoi am închis uşa şi m-am speriat. În gândul meu. Cum să îl fur? Păi sunt credincios, mă duc la biserică, mă rog la Dumnezeu. Pun lumânări pentru toată lumea. Şi m-am speriat că am văzut portofelul, l-am luat frumuşel, am desfăcut portofelul, m-am uitat în el, apoi fără să mă sperii, cu grijă... L-am luat, am scos banii şi i-am băgat în buzunar. Şi am plecat, mi-am văzut de drum”, spune Petrică, menţionând că a lăsat portofelul exact în locul unde îl găsise.



Hoţul a relatat, cu sinceritate, şi despre o altă păţanie petrecută la furat. A fost prins în casa unei familii, în timp ce scotocea.

„Mă uitam doar, nu am aprins televizorul, nu am făcut nimic rău. Avea nişte bocanci, dar nu i-am luat, că omul a muncit pentru ei. Şi eu am muncit la Jilava”, a relatat Petrică, spunând că îi pare rău pentru furturile comise.

Mărturia românului a stârnit o mulţime de aprecieri şi comentarii. „Dacă am înţeles bine, a fost aşa. Bietul Petrică, om credincios şi cu frică de Dumnezeu, care merge mereu la biserică şi se roagă, a găsit şi el o uşa deschisă şi... a intrat. Asta după ce a avut grijă s-o închidă după el. Apoi, ce să vezi?! Proprietarul a lăsat ochiul dracului la vedere de era să leşine bietul Petrică de ce sperietură a tras. Obişnuit cu exorcizarea, a pus repede răul la spate. Mai departe a intrat şi el într-o curte, dar fără nicio intenţie. Pasionat de porţelanuri, n-a rezistat şi el tentaţiei de a aruncă discret o privire. A plecat extrem de impresionat de bocancii omului, conştient de câtă muncă e să-i cumperi. Şi Petrică munceşte din greu pentru lucruri. Ştie ce-nseamnă. În concluzie Petrică este un exemplu de smerenie şi empatie pentru noi toţi. Mulţumim, Petrică. Eşti deosebit”, i-a transmis Alice, pe pagina de Facebook a lui Traian Berbeceanu.

