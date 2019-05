Viceprimar PSD supărat pe şoferii de TIR: „Stă şi învârte de volan, pe 2.000 de euro. Tot să nu muncească“

O declaraţie a viceprimarului PSD din Vulcan, Cristian Merişanu, la postul de radio local Mondo FM, din Valea Jiului, a stârnit reacţii aprinse pe reţele de socializare. Cristian Merişanu s-a arătat nemulţumit de faptul că tinerii preferă să muncească în afara ţării, căutând locuri de muncă unde fug de răspundere. Exemplul său au fost şoferii de TIR, care „învârt de volan pentru 2.000 de euro“.

„Acum este cu plecatul ăsta. Este şi diferenţa asta mare de salariu între Europa şi România. Că pleacă pe TIR şi ia 2.000 de euro şi tot să nu muncească... că stă şi învârte de un volan. Este muncă, dar fuga de răspundere, de şef, poate de un colectiv...să zicem că poate sunt mai independenţi”, a spus viceprimarul Cristian Merişanu într-un interviu acordat postului de radio MondoFM.

Ulterior, Cristian Merişanu a declarat că a făcut „o comparaţie nefericită cu şoferii de TIR”, scoasă din context de adversarii politici care au publicat secţiuni din interviu, pe pagina de Facebook a USR Vulcan. Nemulţumirea sa viza tinerii care nu s-au arătat interesaţi de locurile de muncă oferite la bursa organizată în municipiu, a precizat acesta.

„Noi discutam despre o bursă a locurilor de muncă pe care am avut-o în localitate şi, deşi am avut peste 80 de locuri de muncă, tinerii nu s-au îngrămădit să vină să se angajeze. Atunci am spus că există mirajul acesta al străinătăţii, cu salarii de 2.000 de euro care pot fi făcuţi mai uşor decât 2.000 de lei acasă. În acel moment am dat un exemplu nefericit cu şoferii de TIR, pentru că asta spun copiii din ziua de azi, că ei pleacă afară, că se duc pe TIR să ia 2.000 de euro şi nu muncesc atât de mult şi nici nu îi bat la cap şefii şi nu au o răspundere aşa mare”, a spus viceprimarul, citat de digi24.ro.

