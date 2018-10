Traseele turistice din Masivul Retezat au fost refăcute de salvamontişti. Lista celor 35 de poteci de munte din rezervaţie

Salvamontiştii au început refacerea traseelor turistice din Masivul Retezat.

„O echipă a Formaţiei Salvamont Hunedoara a acţionat în această săptămână la refacerea traseului turistic, marcat cu bandă roşie, de pe Culmea Lănciţa din Retezat. A fost revopsit marcajul turistic şi s-a lărgit poteca în zona de jneapăn din porţiunea de traseu Vârful La Coastele – Vârful Mare”, a informat Salvamont Hunedoara. Şi alte trasee din masiv vor fi refăcute.



Trasee din Munţii Retezat, potrivit emunte.ro, sunt:

1. Gara Pui – Comuna Rîul Bărbat – Comuna Hobiţa – Cabana Baleia, 1450 m – Cleanţul Cozmei, 1862 m – Stîna din Rîu, 1563 m – sub vf. Custura, 2463 m – Şaua Plaiului Mic, 1879 m – vf. Dragşanul, 2080 m – sub vf. Albele, 2013 m – sub Piatra Iorgovanului, 1997 m. Marcaj: triunghi albastru. Durata: 18 – 21 ore.

2. Gara Băieşti – Halta Ohaba de sub Piatră – Comuna Sălaşul de Sus – Comuna Nucşoara – Poiana Cîrnic – Cabana Pietrele, 1475 m – Valea Pietrele – Curmătura Bucurei, 2206 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: bandă albastră. Durata: 10 – 12 ore.

3. Cabana Pietrele, 1475 m – Lacul Galeşul, 1950 m – Şaua Vîrfului Mare, 2301 m – Cleanţul Cozmei, 1862 m – Cabana Baleia, 1450 m. Marcaj: triunghi roşu. Durata: 10 – 12 ore.

4. Cabana Pietrele, 1475 m – Valea Stînişoarei – Şaua Retezatului, 2551 m – vf. Retezat, 2485 m. Marcaj: triunghi albastru. Durata: 5 ore.

5. Cabana Gura Apei, 998 m – Lunca Berhindei, 1127 m – Gura Bucurei, 1580 m – Şaua Plaiului Mic, 1879 m – Cabana Buta, 1580 m. Marcaj: punct albastru. Durata: 9 ore.

6. Cabana Gura Apei, 998 m – Lunca Berhinei, 1127 m – Crucea Trăsnitului, 2076 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: punct galben. Durata: 9 ore.

7. Cabana Pietrele – cabana Genţiana – Bordul Tomii – Lacul Pietrele – Şaua Bucura – Lacul Bucura – Poiana Pelegii. Marcaj: bandă albastră. Durata: 5,5 ore.

8. Cabana Pietrele – Lacul Galeşu. Marcaj: triunghi roşu. Durata: o oră.

9. Cabana Pietrele – Tăurile din Valea Rea. Marcaj: triunghi galben. Durata: 4 ore.

10. Cabana Pietrele – Valea Stânişoara – Lacul Stânişoara – Şaua Retezat – Vârful Retezat. Marcaj: triunghi albastru. Durata: 4 ore.

11. Pietrele – Culmea Lolaia – Vârful Retezat. Marcaj: bandă galbenă . Durata: 4 ore.

12. Lacul Bucura – refugiul salvamont – Căldarea Berbecilor – Vârful Peleaga. Marcaj: cruce galbenă. Durata: 2,5 ore.

13. Lacul Bucura – Tăul Porţii – Lacul Agăţat – Vârful Judele Mic – Vârful Judele Mare – Şaua Bîrlea – Muntele Şesele Mari – Lacul Zănoaga Mare. Marcaj: punct roşu. Durata: 5,5 – 5 ore.

14. Râuşor – drum forestier – Lunca Valereasca – stâna Valereasca – Şaua Muncel – Vârful Retezat. Marcaj: triunghi roşu . Durata: 6 ore/

15. Râuşor – Vârful La Toacă – Pârâul Toaca – refugiul Condorul – Lacul Ştevia. Marcaj: punct roşu. Durata: 3 ore.

16. Râuşor – Culmea Lolaia – Şaua Ciurila – valea Stânişoara – cabana Pietrele. Marcaj: cruce albastră. Durata: 3,5 – 4 ore.

17. Câmpul lui Neag – Gura Butei – Cîmpul Mielului – Adăpostul Câmpuşel, 1150 m – Cheia Scocului, 1185 m – sub Piatra Iorgovanului, la 1997 m. Marcaj: triunghi roşu. Durata: 8 – 9 ore.

18. Câmpul lui Neag – Gura Butei – Cheia Butei, 1049 m – Cabana Buta, 1580 m – Şaua Plaiului Mic, 1879 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: cruce roşie . Durata: 10 ore.

19. Uricani – Şaua Tulişa, 1544 m – Vârful Făgeţel, 1591 m – Vârful Pilugul Mic, 1532 m – Vârful Pilugul Mare, 1755 m – Vârful Lazărului, 2283 m – Vârful Gruniul, 2302 m – Vârful Custura, 2463 m – Vârful Păpuşa, 2502 m – Vârful Peleaga, 2509 m – Lacul Bucura, 2040. Marcaj: cruce galbenă. Durata: 14 – 16 ore.

20. Cabana Gura Zlata – sub Vârful Cioaca, 1453 m – platoul Zănoagei, 1709 m – Lacul Zănoaga, 1973 m – Cota 1699 m – Cota 2052 m – Dosul Slăveiului, 2346 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: triunghi roşu. Durata: 9 – 10 ore.

21. Cabana Gura Zlata – Cabana Gura Apei, 998 m – Vârful Zlata, 2140 m – Lacul Zănoaga, 1973 m – Cota 1699 – Cota 2052 m – Dosul Slăveiului, 2346 m – Lacul Bucura. Marcaj: cruce albastră. Durata: 12 – 13 ore.

22. Cabana Baleia, 1450 m – Cleanţul Cozmei, 1862 m – Şaua Vîrfului Mare, 2301 m – Vârful Păpuşa, 2502 m – Vârful Peleaga, 2509 m – Curmătura Bucurei, 2206 m – Vârful Bucura, 2436 m – Şaua Retezatului, 2251 m – Vârful Retezat, 2485 m. Marcaj: bandă roşie. Durata: 14 – 16 ore.

23. Şaua Retezatului, 2251 m – Poarta Bucurei, 2261 m – Lacul Agăţat, 2136 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: bandă galbenă. Durata: 4 ore.

24. Gara Sarmisegetuza – Comuna Clopotiva – Cantonul Silvic, Casa Verde – Cabana Gura Zlata, 766 m. Marcaj: bandă roşie. Durata: 6 – 7 ore.

25. Lacul Zănoaga, 1973 m – vf. Şeselor, 2323 m – vf. Judele, 2388 m – Lacul Bucura, 2040 m. Marcaj: punct roşu. Durata: 4 ore.

26. Cabana Gura Apei, 998 m – Caransebeş. Marcaj: bandă roşie. Durata: 22 – 24 ore.

27. Drumul Galeşului – Tăul dintre Brazi – Valea Galeţ. Marcaj: punct roşu. Durata: 1,5 ore.

28. Cabana Baleia – Muntele Cozma – Şaua Gorovii – Culmea Lănciţa – Şaua Vârful Mare. Marcaj: bandă roşie. Durata: 5 ore.

29. Cabana Baleia – Muntele Cozma – Şaua Gorovii – stînele din Râu – Cascadele Ciumfu – Şaua Custura – Şaua Plaiul Mic. Marcaj: triunghi albastru. Durata: 8,5 ore.

30. Cabana Baleia – Muntele Cozma – Şaua Gorovii – Culmea Lănciţa – Şaua Vârful Mare – Lacul Galeş. Marcaj: triunghi roşu. Durata: 6 ore.

31. Cabana Buta – Şaua Plaiul Mic – Poiana Pelegii. Marcaj: cruce roşie.

32. Gura Zlata – Valea Zlata – Valea Radeşul Mare – Cioaca Porumbelului – Platoul Aradeş- Zlata – Lacul Zănoaga Mare – Valea Zănoaga – Crucea Trăsnitului – La Clince – Coada Slăveiului – Lacul Ana – Lacul Bucura. Marcaj: triunghi roşu. Durata: 8 ore.

33. Barajul Gura Apelor – Vârful Zlata – Lacul Zănoaga Mare – Valea Zănoaga – Crucea Trăsnitului – La Clince – Coada Slăveiului – Lacul Ana – Lacul Bucura. Marcaj: cruce albastră. Durata: 8 ore.

34. Valea Lăpuşniculu Mare – Valea Berhina – Cracul Slăvei – Crucea Trăsnitului – La Clince – Coada Slăveiului – Lacul Ana – Lacul Bucura. Marcaj: Punct albastru apoi punct galben. Durata: 8 – 9 ore.

35. Stâna din Râu – Tăul Ţapului. Marcaj: punct roşu, fără fond alb. Durata: 1,5 ore.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Marea retrocedare a Retezatului: şapte ani de procese cu urmaşii baronilor Kendeffy, pentru 15.000 de hectare de pădure şi păşune

Controversele pădurilor virgine din Retezat. Ce explicaţii oferă conducerea ariei protejate pentru tăierile din Parc

VIDEO Cea mai periculoasă şosea din vestul ţării. Drumul dintre stânci care oferă senzaţii tari şoferilor