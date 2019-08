Traian Berbeceanu îşi lansează cartea: „În aceste vremuri am ajuns să cred că România nu-şi merită poliţiştii”

Celebrul poliţist Traian Berbeceanu şi-a lansat cartea autobiografică, numită „Radiografia unei mârşăvii judiciare”. Ea poate fi precomandată pe site-ul editurii „Curtea Veche”.

„Între coperţile acestei cărţi vă sunt dezvăluite modalităţile perfide şi ilegale prin care reprezentanţi ai unor instituţii judiciare şi-au dat mâna cu lideri ai crimei organizate, sprijiniţi fiind de lucrători ai serviciilor de informaţii, urmărind inculparea mea cu orice preţ pentru fapte imaginare şi înlăturarea mea de la conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia. Toate aceste acţiuni au fost generate de teama că, împreună cu echipa mea, obţinusem probe care ar fi putut conduce la demararea unor dosare penale pe numele unora dintre ei, la redeschiderea unor cauze în care fuseseră anterior cercetaţi ori la iniţierea unor cercetări disciplinare”, a relatat Traian Berbeceanu

Potrivit editorilor, „Radiografia unei mârşăvii judiciare” cuprinde memoriile recente ale unui poliţist angajat în lupta împotriva crimei organizate din România.

„Nu am fost mereu poliţist! După absolvirea Universităţii Tehnice din Petroşani, am încercat o carieră didactică predând fizica şi discipline tehnice la două licee. Mi-au plăcut elevii, întâlnindu-ne cu drag şi astăzi, însă mi-am dat seama relativ repede că meseria de dascăl nu mi se potrivea. Nu semănam cu mama! Aşa că mi-am zis să încerc profesia de poliţist, sperând ca măcar cu tatăl meu să semăn. Am început ca locotenent judiciarist al Poliţiei Municipiului Deva. Vreme de cinci ani am avut în responsabilitate investigarea infracţiunilor comise cu violenţă. Eram atât de hotărât şi implicat, încât nici măcar nu acceptam ideea că, vreodată, aş putea să mai fac şi altceva. Apoi m-am îndrăgostit iremediabil de soţia mea, care, întâmplător, este fata şefului meu de atunci, şi am întemeiat o familie. Ulterior, soarta m-a împins către structurile de combatere a crimei organizate. Am fost pe rând ofiţer antidrog, şef de serviciu, iar după aceea am condus BCCO Alba Iulia, una dintre cele mai performante structuri ale Poliţiei Române. Chiar dacă am fost poliţist vreme de 25 de ani şi iubesc meseria asta, mi-aş dori ca fiul meu să încerce oricare alt drum. Pentru că, în aceste vremuri, am ajuns să cred că România nu-şi merită poliţiştii! Aşa cum sunt ei!”, a transmis Traian Berbeceanu, pe pagina editurii.



Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, când a fost înlăturat în urma unei anchete a DIICOT.

În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi.

