Tânărul amendat pentru injurii aduse poliţiştilor îi acuză că l-au bătut în secţie. Poliţia: „Şi-a provocat singur leziunile”

Fabian Grancea (21 de ani) a fost amendat cu 2.200 de lei pentru consum de băuturi alcoolice în spaţiul public, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare. Tânărul din Hunedoara susţine că a fost victima poliţiştilor, care l-ar fi bătut la secţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara au precizat că tânărul a făcut scandal şi a încercat să se automutileze.

În 22 mai, în jurul orei 2:00, o patrulă de siguranţă publică formată dintr-o agentă de poliţie din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliţiei Municipiului Hunedoara şi un poliţist local, s-a sesizat din oficiu despre faptul că un tânăr consumă băuturi alcoolice în spaţiul public şi deranjează ordinea şi liniştea publică, pe strada Căprioarei, din municipiul Hunedoara, menţionează reprezentanţii IPJ Hunedoara.

„Având în vedere că tânărul respectiv a avut un comportament agresiv verbal la adresa poliţiştilor, agenţii de poliţie au solicitat sprijin altor două echipaje de siguranţă publică, care au stabilit că tânărul recalcitrant este un hunedorean în vârstă de 21 de ani. Cu ocazia legitimării, tânărul a adresat de injurii poliţiştilor, opunându-se măsurii administrative a conducerii la sediul Poliţiei, motiv pentru care acesta a fost încătuşat şi condus la sediul subunităţii, în vederea sancţionării contravenţionale.

Tânărul a continuat să le adreseze injurii şi cuvinte jignitoare poliţiştilor atât pe timpul transportului cu autospeciala de poliţie, cât şi în sediul subunităţii, unde acesta a încercat să îşi provoace singur leziuni prin lovirea intenţionată a uşii de acces în subunitate şi a pereţilor încăperii în care a fost condus (aruncându-se pe podea), poliţiştii prezenţi încercând să îl oprească să îşi provoace singur leziuni”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Indiferent de comportamentul lui, susţine tânărul, poliţiştii nu aveau dreptul să îl agreseze.

„Mi-au strâns cătuşele până să îmi dea sângele din mâini. În 30 de minute mi-au cerut documentele de trei ori şi i-am întrebat de ce fac asta, după care mi-au spus că am atitudine de şmecher şi că tot comentez. Nu am opus rezistenţă, am urcat în maşină. Apoi mi-au dat unul un pumn, iar la secţia de Poliţie mi-a mutat cătuşele la spate şi m-au lovit peste picioare. M-au călcat în picioare trei poliţişti, care nu s-au prezentat. Ind”, spune Fabian.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara susţine că va face verificări cu privire la modul în care au acţionat poliţiştii.

