Tânărul care a abuzat sexual o copilă de 6 ani, într-o scară, fumase etnobotanice. Ce pedeapsă a primit

Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru abuzarea sexuală a unei minore în vârstă de şase ani. Infracţiunea s-a petrecut în 3 septembrie, în scara unui bloc din municipiul Deva. Mama fetei a reclamat Poliţiei că fiica sa a fost abuzată în scara blocului de un bărbat. Femeia ar fi auzit-o ţipând pe aceasta şi a coborât repede, însă agresorul a reuşit să fugă din scară. A fost prins însă, la scurt timp şi trimis în arest preventiv.

Anchetatorii au stabilit că la data de 3 septembrie.2018, tânărul afla pe o alee din Deva, cu bicicleta, şi, dorind să îşi confecţioneze o ţigară artizanală, s-a retrasîntr-un loc mai ferit, într-o scară de bloc. „Inculpatul şi-a urmărit interesul, rulându-şi o ţigară, apoi a început să o fumeze şi între timp a început să ruleze pe degetele de la mână un lănţişor de argint. La un moment dat, a scăpat lănţişorul din mână, acesta alunecând printre elementele unui calorifer ce se găsea în casa scării, într-o zonă mai puţin accesibilă şi ca atare recuperarea lui fiina mai anevoioasă. În acel moment, el a observat că de la etajul 1 coboară o persoană şi a realizat că este vorba de o fetiţă, minoră. Apreciind că este o victimă sigură, datorită vulnerabilităţii specifice vârstei şi observând că nu este însoţită de nimeni, inculpatul a intrat în vorbă cu aceasta şi sub pretextul de a-l ajuta să îşi caute lănţişorul căzut sub calorifer, a ademenit-o în locul unde se afla el”, se arată în dosar. Atunci a abuzat-o sexual. „Deşi minora are doar 6 ani, a înţeles că inculpatul avea alte intenţii în ceea ce o priveşte şi a plecat din scara blocului înspre parcul de joacă din imediata apropiere, unde a şi fost găsită plângând, de către mama sa. În acelaşi timp, inculpatul a părăsit şi el scara blocului, continuându-şi plimbarea prin Deca cu bicicleta”, se arată în dosar.

Tânărul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, a arătat că o regretă şi încearcă să o explice prin aceea că atunci când consumă substanţe psihoactive nu mai este capabil să discearnă binele de rău decât în proporţie mai mică, au arătat anchetatorii. „Faptul că inculpatul recunoaşte că sub influenţa substanţelor psihoactive tinde să adopte conduite greşite nu îl exonerează de răspundere, ci întăreşte caracterul grav al faptei comise având în vedere că deşi este tentat şi riscă să încalce legea atunci când fumează etnobotanice, acesta continuă să consume astfel de produse fiindu-i indiferente eventualele consecinţe”, se mai arată în motivarea sentinţei, care nu este definitivă.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Interlopul condamnat pentru viol, atac armat şi tâlhărie care şi-a pus pe butuci reţeaua de traficanţi de droguri

VIDEO Recidivistul arestat după violarea unei taximetriste, la un pas de a fi linşat. Cum s-au răzbunat oamenii pe el

Tupeul deţinutului care a batjocorit o femeie de 93 de ani şi a strangulat-o după viol: zeci de cereri bizare de eliberare





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: