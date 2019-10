Tânără revenită în ţară după opt ani în Dubai: „Aici eşti umilit la uşile doctorilor. Stai cu orele să te vadă cineva, dar pe toţi îi doare în fund”

Mirabela Moga, o tânără revenită în ţară după opt ani petrecuţi în Dubai (Emiratele Arabe Unite) a rămas şocată de modul în care sunt trataţi pacienţii din spitalele de stat ale României.

S-a prezentat la secţia de Ortopedie a Spitalului municipal Hunedoara, la o consultaţie pentru care a achtat 45 de lei, însă a avut de aşteptat patru ore pentru a intra în cabinetul medicului. Între timp, angajaţii spitalului i-au dat de înţeles că dacă nu îi convine modul în care este primită, să meargă la cabinetele private ale medicilor din spital.

Iată povestea tinerei, publicată pe pagina sa de Facebook.

„De la ora 8:45 stau la uşa cabinetului de ortopedie din cadrul spitalului municipal din Hunedoara. Au trecut 3 ore şi jumătate! Trei!!! Nu se ştie câte ore mai am de aşteptat. Deci o zi pierdută. Timpul meu şi al altor pacienţi nu contează. Noi suntem nişte rahaţi cu ochi... De-abia la ora 10 am aflat dacă doctorul "de serviciu" consultă şi pacienţi care vin să plătească în spital. Am înţeles că nu toţi acceptă, deşi sunt plătiţi pentru asta, că unii te obligă să mergi la cabinetele lor private. Normal, una e să iei 200 de lei pe consultaţie, altă să plătească cineva 45 de lei la spitalul de stat... Cum vine asta??? "Asta e sistemul, n-avem ce să facem. Unii acceptă, alţii nu", mi-a zis o doamna de la Secretariat. Adică e pe vrute. Dacă vrea doctorul, acest zeu coborât pe Pământ.

Am tot întrebat asistenţii de pe-aici dacă există o ordine, să ştiu şi eu când urmează să intru, mai ales că am plătit pentru consultaţie. Dacă mai durează mult poate mă duc în treaba mea şi revin. Nu există... Mi s-a spus că "o să va vadă domnul doctor între alţi pacienţi", apoi că "o să va vadă domnul doctor la final", majoritatea pacienţilor de la coadă beneficiind de consultaţii acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Nu se ştie clar CÂND, deci aştept... Nici la baie nu mă pot duce.

Scrieţi, nene, pe uşa: "Idioţii care vor să fie consultaţi contra cost să se prezinte la cabinet începând cu ora X". Nu ne lăsaţi să stăm că tâmpiţii pe la uşi, o zi întreagă!

Văzându-mi revolta, un asistent mă îndeamnă să mă duc la cabinetul privat al doctorului. Adică să...donez cei 45 de lei plătiţi deja la spital (atât costă consultaţia în spitalul municipal) şi să mă duc să plătesc din nou la privat. Nu, merci!

Mă întreba un prieten de ce vreau să plec din nou din ţară. Uite, de asta! Şi de asta! Pentru că nu suport haosul asta din sistemul medical de stat, pentru că eşti umilit pe la uşile doctorilor, pentru că stai cu orele, bolnav, aşteptând să te vadă cineva, pentru că pe toţi îi doare-n fund şi pentru că "merge şi aşa".

Ştiu, mulţi vor spune că trebuia să mă duc la privat din capul locului. Nu stau în 200 de lei, cât costă consultaţia la privat, însă 8 ani de zile am contribuit la sistemul de sănătate din România deşi am fost plecată din ţară. Sunt vreo 10 mii de lei pe care eu i-am dat la stat pentru servicii medicale. Dacă tot am plătit banii ăştia statului român, cred că merit şi eu să fiu tratată într-un spital de stat, pe bani mai puţini decât aş da la privat. Deşi e prima şi ultima dată când mai fac asta”, a scris Mira Moga.

Ea a menţionat pentru adevarul.ro că nu este revoltată împotriva medicilor sau a angajaţilor spitalului, ci crede că ar trebui ca pacienţii să beneficieze de condiţii mai bune, astfel încât să nu fie nevoiţi să aştepte cu orele pe la uşile cabinetelor medicale. „Apreciez faptul ca spitalul e curat, e dotat, medicii sunt buni, doar că la capitolul "asteptare" se depăşeşte limita bunului simţ cu mult”, a mai spus Mirabela.

