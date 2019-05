Tânăr condamnat pentru că a condus beat şi fără permis. A refuzat recoltarea probelor biologice spunând că-l aşteaptă pe tatăl său

Accidentul s-a petrecut în martie 2017, în Deva. Tânărul a intrat cu maşina pe care o conducea, un Fiat Punto, în gardul de beton al unei biserici, după care a mutat autoturismul pe banda a doua de circulaţie, pe celălalt sens de mers.

"Evenimentul rutier a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în zonă, fiind stabilite atât semnalmentele inculpatului, cât şi faptul că acesta se afla singur în autoturism.(...)", arată Judecătoria Deva.

Tânărul în cazul căruia poliţiştii au constatat că avea permisul suspendat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expiratiat. Poliţiştii i-au solicitat să se prezinte la spital, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, aducându-i la cunoştinţă că refuzul sau sutragerea de la recoltarea de probe biologice constituie infracţiune.

După ce, iniţial, recunoscuse că a condus autoturismul aşa cum rezulta din procesul-verbal încheiat de agenţii de poliţie, ulterior nu doar că a refuzat să semneze pentru protocolul emis de etilotest, dar a şi refuzat deplasarea la spital, pe motiv că nu el ar fi condus autoturismul, ci tatăl său, despre care a spus că a plecat să aducă o platformă pentru ridicarea maşinii. Mai mult, a refuzat să însoţească agenţii de poliţie la sediu, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal întocmit.

După mai bine de două ore de la incident, bărbatul s-a prezentat cu avocatul la poliţie, unde i s-a citit procesul-verbal, pe care l-a şi semnat, cu menţiunea că recunoaşte cele consemnate în protocol şi a solicitat să îi fie recoltate probe biologice.

La solicitarea poliţiştilor de a-i însoţi la Spitalul Judeţean din Deva pentru a i se preleva probe biologice, inculpatul le-a spus ,,să aştepte puţin să ajungă tatăl meu (...). Apoi am sunat avocatul şi împreună cu acesta m-am prezentat la poliţie (...) unde am spus că vreau să dau probele (...)", după cum se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Deva, citate de rolli.ro.

"În conformitate cu dispoziţiile art.337 C.p., refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Fapta este tipică în ipoteza în care poliţistul rutier îi solicită conducătorului să se supună prelevării, dar acesta îşi condiţionează supunerea la prelevarea mostrelor biologice de prezenţa tatălui şi a avocatului“, explică avocatul Raluca Cârstea, Legal Land.

Bărbatul mai avea o condamnare, cu amânare

În urmă cu un an, bărbatul mai primise o condamnare de 8 luni închisoare, cu amânare, pentru o alte infracţiuni de conducere fără permis, motiv pentru care Judecătoria Deva a decis, luna aceasta, să revoce respectiva amânare, stabilind, în final, în cazul său, pedeapsa rezultantă de un an şi patru luni închisoare (din care un an pentru refuzul prelevării de probe biologice).



Decizia nu este însă definitivă.

