Staţiunea Straja „fură” startul sezonului de iarnă. Cu ce surprize sunt aşteptaţi iubitorii muntelui

Staţiunea montană Straja, din Valea Jiului, este în toiul pregătirilor de iarnă.

în locul teleschiului principal din zona alpină – Pârtia Platoul Soarelui - a fost montat un telescaun cu două locuri, care, potrivit administratorilor staţiunii va reduce timpul de aşteptare a schiorilor la urcarea pe pârtii.

De la mijlocul acestei săptămâni, au fost puse în funcţiune şi tunurile de zăpadă artificială. „De două nopţi producem zăpadă artificială la temperaturi marginale (-2 grade). Suntem pe poziţii si profităm de fiecare minut în care temperatura scade sub -2 grade Celsius”, informează administratorii zonei de agrement, pe pagina de Facebook „Pârtia Platoul Soarelui – Straja”.



În 15 noiembrie a fost inaugurată şi noua parcare amenajată în zona staţiei de urcare a telegondolei, de la poalele staţiunii. Are 250 de locuri, ocupă 5.526 de metri pătraţi şi a fost construită în a doua jumătate a acestui an. Investiţia a fost a fost finanţată de Consiliul Judeţean Hunedoara, cu circa 1,5 milioane de lei, în parteneriat cu Primăria Lupeni.



Povestea staţiunii Straja

Staţiunea Straja a fost înfiinţată în urmă cu două decenii, în Masivul Vâlcan, la o altitudine de 1.445 de metri, iar la poalele ei se află municipiul Lupeni, de care este conectată printr-o şosea de 10 kilometri şi printr-o telegondolă.

În Straja au fost amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu (teleschi). Pârtiile însumează aproximativ 26 kilometri. Straja este vizitată în special iarna, de iubitorii de schi, însă este şi un loc istoric şi o destinaţie pentru pelerini.

În Straja, unul din locurile de hotar ale Transilvaniei din 1916, în Primul Război Mondial s-au dat lupte grele pentru apărarea ţării şi au murit peste 1.500 de ostaşi români. În memoria lor au fost ridicate, pe munte, schitul Sfinţilor Constantin şi Elena şi Crucea Eroilor. Complexul turistic de la poalele pârtiilor de schi cuprinde peste 200 de cabane, case de vacanţă, pensiuni şi vile.



