Spitalul Hunedoara, unitate COVID-19. Explicaţia prefectului: „Nu avem de ales, pentru că nici boala nu alege”

Conducerea Prefecturii Judeţului Hunedoara a explicat, într-un comunicat de ce Spitalul municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, a fost declarat unitate medicală COVID-19. Prefectul Călin Marian a precizat că decizia Ministerului Sănătăţii are la bază evoluţia dramatică a numărului de cazuri confirmate COVID-19 în judeţul Hunedoara.



„În ciuda eforturilor depuse de întreg personalul medical, de autorităţile locale, veştile nu sunt deloc bune. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are obligaţia de a acţiona cu fermitate. Iar fermitate, în acest caz, înseamnă să punem la dispoziţia semenilor noştri, loviţi de această cruntă pandemie, toate capacităţile necesare. Nu avem de ales, pentru că nici boala nu alege. Consultările cu specialiştii din domeniul medical au dus la concluzia că, la acest moment, este imperios necesară implicarea directă a unităţii medicale menţionate. Întărim astfel capacitatea de a trata pacienţii, spitalul din Hunedoara fiind utilat corespunzător, dar şi deservit de personal suficient şi bine pregătit”, se arată într-un comunicat transmis de Prefectura Judeţului Hunedoara.



Locuitorii municipiului Hunedoara şi ai localităţilor limitrofe nu rămân fără asistenţă medicală de specialitate, indiferent de afecţiunile de care suferă, informează Prefectura Judeţului Hunedoara.



„Secţiile de oncologie, dializă precum şi Policlinica din localitate rămân în continuare la dispoziţia cetăţenilor, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Hunedoara – Deva are capacitatea de a prelua imediat orice pacient care nu ar putea fi tratat la Hunedoara, necesitând investigaţii suplimentare sau tratament de specialitate”, a precizat prefectul Călin Marian.

Singurul spital COVID din judeţ

De la sfârşitul acestei săptămâni, Spitalul municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara a devenit unitate medicală COVID şi va trata, cu excepţia pacienţilor Secţiei de Dializă şi Oncologie, numai bolnavi diagnosticaţi cu noul coronavirus. De asemenea, Ambulatoriul va rămâne deschis pacienţilor, indiferent de afecţiunile acestora.

Radu Budae, managerul spitalului, a precizat, pentru adevarul.ro, că pacienţii internaţi în prezent la Hunedoara, cu alte afecţiuni decât Covid 19, vor fi externaţi sau transferaţi în alte spitale, iar hunedorenii care beneficiază de serviciile spitalului vor fi nevoiţi şi ei să apeleze la spitalele non-Covid din judeţ.

Pentru mulţi dintre aceştia, în general oameni în vârstă şi cu afecţiuni cronice, adaptarea la noile schimbări poate fi dificilă.

La Hunedoara vor putea fi trataţi maximum 250 de pacienţi cu Covid 19, cu cele 20 de locuri la ATI, având în vedere capacitatea instalaţiilor de oxigen necesare în tratamentul pacienţilor cu noul coronavirus. În prezent, unitatea medicală are peste 480 de paturi, dar aproape jumătate dintre ele nu vor putea fi folosite, în lipsa dotărilor necesare pentru îngrijirea pacienţilor cu coronavirus.



Unităţile medicale din Simeria, Orăştie, Lupeni, Vulcan, Geoagiu, Brad şi Zam, precum şi secţiile ATI, Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva vor fi spitale suport Covid, potrivit deciziei Ministerului Sănătăţii.

