Scandal pe seama maidanezilor între un ONG şi primărie: „Peste 200 de câini vor ajunge pe străzi”

Membrii Asociaţiei „Sufletele nimănui” susţin că Primăria Hunedoara i-a somat să elibereze în stradă 200 de câini proveniţi din adăpostul aflat în incinta fostei unităţi militare din zona Hăşdat.

„Strigăt de disperare al Asociaţiei Sufletele nimănui .Primarul Hunedoarei, Dan Boboutanu ne somează să eliberăm în stradă 200 de câini. De cinci ani de zile, pe timpul şi pe banii Asociaţiei,am îngrijit şi îngrijim peste 200 de câini culeşi de pe străzi. În aceşti ani am salvat de la o moarte sigură 1.109 căţei. Nu cerem altceva decât timpul necesar pentru a aduna fondurile necesare, pentru a construi din nou tot ceea ce acum trebuie să lăsăm în urmă (ţarcurile căţeilor, garduri, camera veterinarului, carantina) şi tot ceea ce am clădit pentru a asigura căţeilor condiţii”, anunţă Laura Călugăr, reprezentanta organizaţiei neguvernamentale.

Terenul a fost pus la dispoziţiei asociaţiei cu titlu gratuit, iar din vara anului trecut, când a expirat contractul, este ocupat ilegal de asociaţia Sufletele Nimănui, a informat Primăria Hunedoara.

„Terenul la care se face referire, situat în incinta fostei unităţi militare de la Hăşdat, a fost pus la dispoziţia asociaţiei cu titlu gratuit. Contractul a expirat în luna iulie a anului 2019, însă reprezentanta asociaţiei nu a dorit prelungirea acestuia şi intrarea în legalitate. Nu am făcut decât să îi solicităm să elibereze un spaţiu pe care îl ocupă ilegal. Sunt sute de reclamaţii pe care le primim la Primărie din partea cetăţenilor îngrijoraţi că animalele nu sunt îngrijite, că fug din adăpost şi sunt lovite de maşini etc. De asemenea, asociaţia mai sus menţionată nu oferă niciun serviciu public: nu sterilizează câini, nu îi adună de pe străzi, nu hrăneşte câinii de pe străzi. Ne dorim un oraş civilizat, iar într-un astfel de oraş animalele fără stăpân nu umblă libere pe străzi. Tocmai de aceea, suntem primul oraş din judeţul Hunedoara care a votat în Consiliul Local procedura de deschidere a unui adăpost administrat de noi. Avem personalul angajat şi am deschis deja un adăpost pentru câinii fără stăpân, unde vom prelua câinii de la adăpostul privat care nu doreşte să continue colaborarea în cadru legal”, a informat Primăria Hunedoara.

