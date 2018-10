Săteanul care a găsit o cruce misterioasă într-un butuc de stejar. Oamenii au plâns la vederea „minunii” din munţi

Casa unei familii din Bucium, un sat aflat la poalele Munţilor Orăştiei, a devenit loc de pelerinaj pentru o mulţime de oameni veniţi să vadă cu ochii lor „minunea” descoperită în urmă cu câteva zile de Emil Polgar.

Sâmbătă dimineaţă, localnicul în vârstă de 56 de ani s-a apucat de crăpat lemnele aduse din pădure, pentru a-şi face proviziile pentru iarnă. A dat însă peste un butuc de stejar gros şi bătrân pe care cu greu a reuşit să îl spargă cu securea. După mai multe lovituri, buşteanul a cedat, iar omul a rămas înmărmurit în faţa lui. Semnul unei cruci conturată aproape perfect i s-a dezvăluit imprimată pe fiecare parte a lemnului crăpat în două.

„Când l-am desfăcut, am văzut că are crucea în el, în miezul de lemn. Niciodată nu am mai găsit aşa ceva, deşi am umblat mult prin pădure şi am lucrat de mic la lemne”, a relatat săteanul, citat de replicahd.ro.

Emil şi-a chemat imediat soţia la „minunea” din butuc, iar femeii i-au dat lacrimile văzând-o. A luat cele două lemne în braţe şi, emoţionată, le-a aşezat la loc de cinste în casa familiei, tratându-le ca pe nişte icoane preţioase. În scurt timp, întreg satul a aflat de cele petrecute în curtea pădurarului din Bucium, iar oamenii, în frunte cu viceprimarul comunei, au bătut la poarta acestuia.

Unii s-au închinat şi s-au rugat în faţa crucii din stejar, pe care o consideră un lucru sfânt. Alţii au căutat să îi afle însemnătatea, susţinând că seamănă cu o cruce a Templierilor, ocrotitoare a locului şi al familiei. Sau că este un semn bun pentru gospodărie, dar şi un avertisment pentru comunitate.Nici silvicultorii din zonă nu şi-au putut explica apariţia ciudată din butuc.



Un alt localnic a găsit o cruce de piatră bogat împodobită.

Crucea din stejar nu a fost singura „minune” anunţată în ultimii ani de localnicii aşezării din munţi, în care legendele sunt la preţ. În Grădiştea de Munte, un alt sat al Orăştioarei de Sus, anul trecut Sturdza Savu a scos la iveală o cruce misterioasă cu simboluri ciudate. Omul a povestit că descoperirea a avut loc după ce a visat un personaj divin care i-a poruncit, mai multe nopţi la rând, să sape sub cei doi nuci din grădina casei sale. Crucea de piatră împodobită cu simboluri religioase şi inscripţionată cu mesajul „Anno Domini 1833” a fost scoasă din pământ şi aşezată la marginea drumului, aşa cum localnicul susţine că i s-a poruncit pentru a avea linişte.

Iar „minunilor” relatate de localnici li se mai adaugă comorile din munţii locuiţi în Antichitate de daci, despre care aceştia povestesc că au fost descoperite în locurile în care „flăcările bat pe comori”, fie după apariţiile stranii ale unor personaje nepământene care le-au indicat ascunzătorile lor.



