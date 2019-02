Românul amendat cu 1.000 de lei pentru că a ironizat Poliţia Locală pe Facebook: „În atenţia şefului Miliţiei...”

O postare pe Facebook, în care Gabriel Gînţăgan, un localnic din Hunedoara, a ironizat Poliţia Locală, i-a adus o sancţiune de 1.000 de lei. Bărbatul primise un avertisment pentru că şi-a parcat maşina în zona verde şi a decis să îşi verse nervii pe poliţişti. Postarea sa le-ar fi lezar demnitatea poliţiştilor locali, se arată în procesul verbal.

„În atenţia şefului... miliţiei din cadrul Primăriei Hunedoara. Dragă domnule şef, astăzi garda Pretoriană a primăriei a avut tupeul să îmi lase felicitarea de mai jos în geam la maşină pentru parcarea pe "zona verde". Pentru cultura dv. generală imaginile nu sunt valabile în instanţă si sunt nule de drept, dar nu asta este problema, ci faptul că după ce am transportat un copil cu dizabilităţi şi am dat nenumărate ture, nu am găsit un loc să parchez. Am decis să parchez 5 minute pentru a-l duce acasă, iar voi ce aţi făcut, mai nene... m-aţi invitat la "cafea". De ce nu aţi avut bunăvoinţa să aşteptaţi până cobor, în pofida faptului că vecinii v-au spus unde sunt. Dacă tot sunteţi pregătiţi de a face legea, eu am să o accept atunci când o veţi respecta şi voi! Legea 448/2006 prevede că aveţi OBLIGAŢIA de a face locuri de parcare la toate instituţiile şi nu mai puţin de două. Apropo, Centrul de recuperare Anamaria este de utilitate publică, aşa că va rog de urgenţă solutionati cererile depuse şi la care nu am primit răspuns nici astăzi... oficial. Voi plăti amenda fără probleme dacă aşa judecaţi, până atunci sa va fie rusine. Excesul de zel şi prostia mă binedispun, aşa că faceţi-mă fericit!”, a fost postarea pentru care a fost amendat Gabriel Gînţăgan.

Acesta a publicat procesul verbal prin care a primit amenda:

„În data de 13.02.2019, ora 16:24, locul Hunedoara, a săvârşit următoarele: la data şi ora mai sus menţionate, a postat pe profilul său de Facebook expresii jignitoare la adresa Poliţiei Locale, de natură să lezeze demnitatea şi onoarea instituţiei publice”, se arată în procesul verbal scris de poliţiştii locali, prin care Gabriel Gînţăgan a fost amensat cu 1.000 de lei. În proces se menţionează că dacă va plăti amenda în termen de 15 zile, ceea ce a şi făcut, va trebui să achite doar 100 de lei. De asemenea, hunedoreanul susţine că a mai primit două sancţiuni: una de 500 de lei pentru că nu s-a prezentat la sediul Poliţiei Locale, din care a plătit 50 de lei, în termen de 15 zile, şi avertisment pentru parcarea în zona verde. A mai relatat că motivul pentru care a lăsat maşina în zona verde este că fiica sa nu se poate deplasa singură şi a trebuit să parcheze cât mai aproape de centrul de tratament pentru a o transporta acolo.

Poliţiştii locali s-au simţit jigniţi

Primăria Hunedoara a explicat într-o postare pe Facebook de ce a fost amendat Gabriel Gînţăgan. „Hunedoreanul care a staţionat pe zona verde a fost invitat la sediul Poliţiei Locale de către poliţistul local care a constatat contravenţia, însă nu s-a prezentat – faptă care constituie contravenţie, aşa cum am arătat mai sus, putând fi sancţionată cu amendă de până la 500 de lei. Ulterior, a postat pe profilul său de Facebook o fotografie a invitaţiei primite, numind-o „invitaţie la «cafea»” şi aducând jigniri la adresa Poliţiei Locale. Întrucât Facebook a fost declarat spaţiu public şi această faptă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 200 şi 1.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Primăriei Hunedoara.

