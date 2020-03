Revolta unui ginecolog: „Ni se cere să luptăm cu mâna goală. Dacă mă infectez sunt candidat clar la morgă”

Viorel Toma Bold, un medic ginecolog de la Spitalul municipal Brad, a răbufnit într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, faţă de modul în care autorităţile gestionează criza creată de pandemia de coronavirus.

Iată mesajul medicului:

„Dragi prieteni şi cunoştinţe de pe Facebook, dragi paciente! Cu multă tristeţe şi dezamăgire vă informez despre situaţia activităţii noastre din compartimentul de obstetrica şi ginecologie Brad. Ca urmare a unei coordonări dezastroase la nivel de ţară privind managementul pandemiei actuale şi a lipsei parţiale sau totale de materiale de protecţie, mă simt dator să vă informez asupra riscurilor vitale la care suntem expuşi medici şi pacienţi

1. Am fost informat de către conducerea spitalului că nu vom putea trimite decât cazuri confimate covid la Spitalul Judeţean Deva şi cazuri confirmate covid negativ la Hunedoara.

2. Rezultatul unei testări vine în 3 sau chiar 4 zile, timp în care ţinem cazul la izolare în Brad, unde ar putea muri până vine rezultatul (ceea ce s-a şi întâmplat de mai multe ori în ţară).

3.Cazurile de urgenţe majore altele decât covid, am întrebat cum le vom rezolva? Răspuns: ridicat din umeri. Am întrebat asta pentru că anestezistul nostru care face gărzi la Deva este izolat la domiciliu, fiind contact cu o colegă testată pozitiv şi nu are voie să vină la urgenţă. Dacă iese pozitiv va trebui să intrăm toţi contacţii lui în izolare la domiciliu sau carantină. Atunci naşterile, urgenţele reale, unde se vor duce? Timişoara nu mai primeşte nimic. Deva, Hunedoara primesc condiţionat de testare. Dacă nu se vor lua măsuri de cei care se pricep, nu de habarnişti numiţi politic, femeile vor muri nu de covid, ci din motive perfect rezolvabile şi vinovaţii vor fi nenorociţii de medici şpăgari şi corupţi care au mâinile legate de o organizare dezastroasă”, a scris medicul Viorel Bold.

„Eu am o vârstă (64) diabet zaharat şi TA, dobândite tot în urma unei munci de zi şi noapte cu stres şi sufletul la gura pentru fiecare caz. Acum ni se cere să luptăm cu mâna goală, haotic, riscănd să ne îmbolnăvim şi să îmbolnăvim pacientele. Cred că am ajuns în situaţia de a lupta fiecare pentru el, scapă cine poate! Dacă mă infectez, cu bolile asociate, sunt candidat clar la morgă şi rezultatul de la testare va veni după ce am ajuns în sac. Dacă nu suntem politicieni cu funcţii nu vom testaţi numai dacă simptomele se agravează şi tratamentul administrat tardiv nu mai are rost.

Dragi prieteni şi paciente, voi ce aţi face în locul meu? Aţi merge mai departe la muncă împreună cu anestezistul posibil pozitiv, riscând îmbolnăvirea sau moartea (în cazul meu) sau veţi sta acasă, riscând să fiţi catalogati dezertori? Riscul este să luăm, dar să şi dăm boala. Acesta este rezultatul dezorganizării şi bătăii de joc a politicienilor din ultimii 30 de ani care au contribuit masiv la distrugerea a tot ceea ce mergea în sistem, la comenzi de afară şi în schimbul burduşelii financiare a şacalilor. Vă doresc mult noroc tuturor. Aveti de ales sa intraţi în cort la spital şi de acolo Dumnezeu cu mila sau direct la preot că s-a investit mai mult în biserici decât în spitale. Doamne ajută tuturor! Staţi Acasă!”, a scris medicul din Brad, pe pagina sa de Facebook.

